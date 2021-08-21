Модель в разы улучшила своё фото, но неподготовленный зритель даже не поймёт, что изменилось

На Джорджи Кларк в "Инстаграме" подписано больше 700 тысяч человек, которые уже давно поняли — фотографиям в соцсетях верить нельзя. В своём профиле модель показывает, как сильно на "удачность" фотографии влияют поза, освещение и пресловутый фотошоп. На днях девушка продемонстрировала, как сильно может измениться восприятие снимка, стоит поправить на нём пару крошечных моментов. Смотрите сами.

Не попадитесь на удочку тонкой ретуши. Изменения и корректировки ну очень незначительные, но в целом они могут сильно улучшить фотографии, а зритель даже не заметит! Джорджи Кларк

Фото © Instagram / georgie.clarke

Одного взгляда на коллаж достаточно для того, чтобы понять — второй кадр выглядит намного приятнее, чем первый. А вот почему это произошло, нужно выяснить, ведь выглядят снимки почти идентичными. Всё дело в аккуратной ретуши. Девушка немного добавила себе загара, замаскировала вены на руках, выровняла тон кожи и сгладила текстуры на некоторых местах — на груди и подмышках. Результат налицо.

Фото © Instagram / georgie.clarke