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    Модель в разы улучшила своё фото, но неподготовленный зритель даже не поймёт, что изменилось

    Когда говорят о ретуши на инcтаграм-фото, обычно представляют чуть ли не заново нарисованные картинки с полным преображением модели. Но дьявол кроется в деталях — даже крохотные изменения меняют всё.

    21 августа, 13:00

    Фото © Instagram / georgie.clarke

    На Джорджи Кларк в "Инстаграме" подписано больше 700 тысяч человек, которые уже давно поняли — фотографиям в соцсетях верить нельзя. В своём профиле модель показывает, как сильно на "удачность" фотографии влияют поза, освещение и пресловутый фотошоп. На днях девушка продемонстрировала, как сильно может измениться восприятие снимка, стоит поправить на нём пару крошечных моментов. Смотрите сами.

    Не попадитесь на удочку тонкой ретуши. Изменения и корректировки ну очень незначительные, но в целом они могут сильно улучшить фотографии, а зритель даже не заметит!

    Джорджи Кларк

    Фото © Instagram / georgie.clarke

    Фото © Instagram / georgie.clarke

    Одного взгляда на коллаж достаточно для того, чтобы понять — второй кадр выглядит намного приятнее, чем первый. А вот почему это произошло, нужно выяснить, ведь выглядят снимки почти идентичными. Всё дело в аккуратной ретуши. Девушка немного добавила себе загара, замаскировала вены на руках, выровняла тон кожи и сгладила текстуры на некоторых местах — на груди и подмышках. Результат налицо.

    Фото © Instagram / georgie.clarke

    Фото © Instagram / georgie.clarke

    Это уже не первый раз, когда Джорджи на своём примере раскрывает все карты инстаграмеров. Недавно модель показала, как сильно может отличаться девушка в реальной жизни от того, какие фотографии она публикует в своём аккаунте. Фанаты были в шоке.

    Модель разрушила все надежды, честно показав, как выглядит женское тело в Instagram и реальной жизни

    Модель разрушила все надежды, честно показав, как выглядит женское тело в Instagram и реальной жизни

    Авторы
    Сергей Трофимов
    Сергей Трофимов

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