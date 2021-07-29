Работница морга раскрыла всю подноготную своей профессии, когда в ход идут даже столовые приборы

Увлечение девушки началось случайно. Когда ей было 11 лет, мама предложила посмотреть по телевизору "документальный фильм". По факту это была запись вскрытия. Обычных детей это бы перепугало до чёртиков, но Александрия была не из робкого десятка. Вместо того чтобы убежать подальше от экрана или закрыть глаза, девочка с интересом разглядывала процесс, показанный в деталях. К моменту, когда фильм закончился, Баузер уже решила — она тоже хочет проводить вскрытия.

Я была просто очарована анатомическими процессами и поняла, что это — именно то, чем я хочу заниматься, когда вырасту. Мама не могла в это поверить Александрия Баузер

Фото © Александрия Баузер

Не прошло и двух десятилетий, Александрия исполнила свою мечту. Сейчас девушка работает ассистентом патологоанатома в морге и уверена — более спокойного места найти невозможно. Вот только устроиться на эту работу было очень трудно. Из-за того, что для вакансии не нужна докторская степень, конкуренция была высокой. Преимущество Александрии — в опыте. До того, как её приняли на стажировку в морг, девушка 10 месяцев работала распорядителем похорон и подрабатывала в другом морге.

Теперь, как мечтала Баузер, все вскрытия начинает именно она. В её обязанностях — достать из трупа внутренние органы, найти все отклонения от нормы и сообщить об этом патологоанатому. Затем специалист вскрывает все органы и определяет точную причину смерти. После этого все внутренности реконструируются, тело зашивают и отправляют обратно в холодильник.

Фото © Александрия Баузер

В зависимости от сложности, весь процесс занимает минимум час. В процессе и ассистент, и патологоанатом используют целый набор инструментов, однако не все они выглядят как орудия пыток — многие можно встретить на обычной кухне, пишет Mirror.

Для вскрытия мы используем черпаки, кувшины, губки, ножи и ножницы <...> Но, конечно, у нас есть и весьма специфическое оборудование. К примеру, рёберные ножницы, маятниковые электрические пилы, специальные иглы для наложения швов и так далее. Все инструменты не менялись десятилетиями Александрия Баузер