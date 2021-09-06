ФАС возбудила дело из-за цен на овощи в "Магните" и "Пятёрочке" в одном из регионов
Как выяснили антимонопольщики, в ряде случаев наценка на картофель, лук, капусту и морковь превышала 100%.
Фото © ТАСС / Замир Усманов
Рязанское УФАС заподозрило сети магазинов "Магнит" и "Пятёрочка" в установлении монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь. Возбуждено антимонопольное дело.
"Полученные (в результате проверки УФАС. — Прим. Лайфа) данные свидетельствуют о том, что, реализуя летом 2021 года товары плодово-овощной группы (картофель, лук, капуста, морковь), "Магнит" и "Пятёрочка" устанавливали существенную торговую наценку к ценам закупки — свыше 50%. В ряде случаев наценка превышала 100%", — говорится в сообщении службы.
Если нарушение подтвердится, то магазинам грозят штрафы по статье КоАП "Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке".
В Х5 Retail Group ТАСС заявили, что средняя наценка в магазинах "Пятёрочки" Рязанской области на лук составляла в августе 14%, на капусту — 4%, а на картофель и морковь была отрицательной. В "Магните" тоже отмечают, что не допускали подобных нарушений: средние наценки на лук и капусту в магазинах области были отрицательными, на молодой картофель и морковь — 5% и 17%.
А в середине августа Федеральная антимонопольная служба начала проверки крупнейших торговых сетей — "Пятёрочка", "Перекрёсток", "Карусель", "Лента" и "Магнит" — после жалоб россиян на рост цен на продукты. На фоне этой проверки снизились акции крупнейших ретейлеров Х5 Group, ООО "Лента" и АО "Тандер".
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