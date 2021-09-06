ФАС возбудила дело из-за цен на овощи в "Магните" и "Пятёрочке" в одном из регионов

"Полученные (в результате проверки УФАС. — Прим. Лайфа) данные свидетельствуют о том, что, реализуя летом 2021 года товары плодово-овощной группы (картофель, лук, капуста, морковь), "Магнит" и "Пятёрочка" устанавливали существенную торговую наценку к ценам закупки — свыше 50%. В ряде случаев наценка превышала 100%", — говорится в сообщении службы.

В Х5 Retail Group ТАСС заявили, что средняя наценка в магазинах "Пятёрочки" Рязанской области на лук составляла в августе 14%, на капусту — 4%, а на картофель и морковь была отрицательной. В "Магните" тоже отмечают, что не допускали подобных нарушений: средние наценки на лук и капусту в магазинах области были отрицательными, на молодой картофель и морковь — 5% и 17%.