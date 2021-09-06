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Регион
Опубликовано 6 сентября 2021, 14:05

В МИД РФ выступили против неконституционной смены власти в Гвинее

Фото © Twitter / Kasi Economics

Фото © Twitter / Kasi Economics

Политическим силам страны необходимо привести дело к мирному урегулированию ситуации путём переговоров, заявили в российском дипведомстве.

Россия выступает против любых попыток неконституционной смены власти и требует немедленного освобождения президента страны Альфы Конде. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения Альфы Конде, обеспечения его неприкосновенности", — сказано в релизе министерства.

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В дипведомстве сочли необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло и призвали все политические силы страны воздержаться от действий, которые могут привести к насилию. Необходимо привести дело к мирному урегулированию ситуации путём переговоров, считают российские дипломаты.

Напомним, после стрельбы у президентского дворца в Гвинейской Республике сообщили о попытке госпереворота. Силовики перекрыли единственную трассу, ведущую в правительственный квартал столицы страны — Конакри. Известно, что группу возглавил полковник Мамади Думбуя. После этого Посольство РФ в Гвинее призвало проживающих в республике россиян оставаться дома.

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Артур Лапсаков
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