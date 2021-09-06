В МИД РФ выступили против неконституционной смены власти в Гвинее

Россия выступает против любых попыток неконституционной смены власти и требует немедленного освобождения президента страны Альфы Конде. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В Москве выступают против любых попыток неконституционной смены власти. Требуем освобождения Альфы Конде, обеспечения его неприкосновенности", — сказано в релизе министерства.

В дипведомстве сочли необходимым скорейшее возвращение ситуации в Гвинее в конституционное русло и призвали все политические силы страны воздержаться от действий, которые могут привести к насилию. Необходимо привести дело к мирному урегулированию ситуации путём переговоров, считают российские дипломаты.