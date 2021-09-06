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Анимешницу, ранившую из арбалета учителей в украинской школе, обезоружил 14-летний подросток

Возбуждено дело по статье "Покушение на умышленное убийство". 19-летней подозреваемой грозит лишение свободны вплоть до пожизненного.

6 сентября, 11:05

Фото © Соцсети / © Пресс-служба Национальной полиции Украины

Украинские СМИ поделились некоторыми подробностями инцидента в Полтаве, где 19-летняя поклонница аниме с арбалетом ворвалась в школу, в которой проучилась с первого по четвёртый класс, и ранила двоих учителей. Как сообщает издание "Полтавщина", оружие и стрелы у нападавшей забрал 14-летний ученик 9-го класса. Со слов очевидцев, девушка не оказала ему сопротивления. Он же, по предварительным данным, уговорил её "по-хорошему" сдаться полицейским, которых вызвали учителя.

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Анимешница с зелёными волосами открыла стрельбу из арбалета в школе на Украине

Другое издание, Kolo.news, узнало, что девушка, несмотря на яркую внешность, зелёные волосы и арбалет в руках, беспрепятственно зашла в школу и поднялась на второй этаж, хотя после карантина во всех образовательных учреждениях города усилили меры безопасности и отказались пропускать на территорию даже родителей.

Директор школы Валентина Олийниченко сообщила, что девушка зашла в одну из аудиторий и выстрелила в учительницу и завуча школы. Одну из пострадавших уже отпустили на амбулаторное лечение, другая пока остаётся в больнице — стрела насквозь прошила ей руку.

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Как ранее сообщал Лайф, анимешницу задержали и доставили в отдел полиции. Мотивы её поступка пока не известны. Планируется проверить, находилась ли девушка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения во время атаки.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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