Анимешница с зелёными волосами открыла стрельбу из арбалета в школе на Украине

Трагический инцидент произошёл в школе № 11 города Полтавы. Сегодня утром туда ворвалась 19-летняя девушка с арбалетом и открыла стрельбу по учителям. Нападавшую описывают как "поклонницу аниме с зелёными волосами". Она недолгое время являлась бывшей ученицей этого учебного заведения, перейдя в другую школу после четвёртого класса.

По данным местных СМИ, пострадали как минимум два преподавателя. У одной учительницы ранение средней тяжести: стрела насквозь прошила ей руку, другую задело по касательной, она отделалась глубокой царапиной. Из детей никто не пострадал.

Анимешницу задержали и доставили в отдел полиции. Мотивы её поступка пока не известны. Планируется проверить, находилась ли девушка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения во время атаки.