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Анимешница с зелёными волосами открыла стрельбу из арбалета в школе на Украине

Ранения получили как минимум двое учителей, одной из них стрела насквозь прошила руку. Напавшую задержали. Установлено, что она училась в этой школе с 1-го по 4-й класс.

6 сентября, 10:22

Трагический инцидент произошёл в школе № 11 города Полтавы. Сегодня утром туда ворвалась 19-летняя девушка с арбалетом и открыла стрельбу по учителям. Нападавшую описывают как "поклонницу аниме с зелёными волосами". Она недолгое время являлась бывшей ученицей этого учебного заведения, перейдя в другую школу после четвёртого класса.

Фото © Пресс-служба Национальной полиции Украины

Фото © Пресс-служба Национальной полиции Украины

По данным местных СМИ, пострадали как минимум два преподавателя. У одной учительницы ранение средней тяжести: стрела насквозь прошила ей руку, другую задело по касательной, она отделалась глубокой царапиной. Из детей никто не пострадал.

Анимешницу задержали и доставили в отдел полиции. Мотивы её поступка пока не известны. Планируется проверить, находилась ли девушка в состоянии алкогольного или наркотического опьянения во время атаки.

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Напомним, в прошлом году в Новосибирской области парень-анимешник по кличке Бешеный вместе с новой пассией жестоко убил свою бывшую девушку.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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