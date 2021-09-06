Кабмин ежегодно будет направлять по 16 миллиардов рублей на закупку школьных автобусов и скорых по инициативе "Единой России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Борисову активнее контактировать с производителями и регионами, чтобы не допустить накладок в поставках.
Правительство России ежегодно будет выделять по десять миллиардов рублей на закупку новых школьных автобусов, а также по шесть миллиардов рублей на приобретение авто для скорой помощи. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Напомним, с инициативой о поставке школьных автобусов и скорых выступила партия "Единая Россия".
"Всего по поручению президента в ближайшие четыре года должно поступить не менее шестнадцати тысяч автобусов и пяти тысяч скорых в регионы", — сказал глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.
Мишустин добавил, что до конца 2021 года регионы получат более четырёх тысяч школьных автобусов и порядка 1,6 тысячи автомобилей скорой помощи. Как указал премьер, на эти цели ранее было выделено почти 15,5 миллиарда рублей. Глава кабмина также поручил вице-премьеру Юрию Борисову активнее контактировать с производителями и регионами, чтобы не допустить накладок в поставках.
А ранее Лайф сообщал, что кабмин РФ дополнительно профинансирует строительство домов-интернатов для пожилых в регионах. Решение было принято в связи с обращениями глав регионов, где возведение соцучреждений идёт с опережением.
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