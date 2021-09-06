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Кабмин оперативно проработал решение съезда "Единой России" о выплатах военным, заявил Мишустин

Премьер-министр РФ отметил, что Минфин довёл все необходимые лимиты. А это значит, что совсем скоро выплаты в 15 тысяч рублей начнут поступать получателям.

6 сентября, 10:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство России оперативно проработало все решения для начала осуществления единовременной выплаты военным, силовикам и курсантам, а также военным пенсионерам, предложенной на съезде партии "Единая Россия". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Как доложил [министр финансов] Антон Германович Силуанов, Минфин довёл все необходимые лимиты. Прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили", — сказал глава кабмина.

Голикова рассказала, когда единовременные выплаты получат военные

Голикова рассказала, когда единовременные выплаты получат военные

Напомним, во время встречи с представителями партии "Единая Россия" президент Владимир Путин предложил по итогам 2021 года выплатить российским военнослужащим единовременную выплату в 15 тысяч рублей. А 24 августа в ходе съезда ЕР глава государства предложил распространить эту выплату также на сотрудников органов внутренних дел и курсантов. Так, средства получат контрактники, курсанты, прокуроры, сотрудники СК, ОВД, ФСИН, таможни, полиции, федеральной и государственной противопожарных служб, служащие Росгвардии. Путин также заметил, что сумма должна быть едина для всех, вне зависимости от звёзд на погонах.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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