Бывший президент Украины, постоянный представитель в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук сейчас находится в реанимации в клинике Мюнхена. Как сообщает издание "Страна", туда политика перевезли после сложнейшей операции на сердце, которую ему сделали на родине.

"Насколько мне известно, он [Леонид Кравчук] пришёл в сознание, узнаёт своего внука, но говорить не может", — рассказал источник из окружения экс-лидера Незалежной.

Сейчас с 87-летним Кравчуком постоянно находится его внук. Первому президенту Украины также проводят различные анализы, чтобы определить, как он оказался в состоянии комы, а главное — с целью оценить перспективы на полное выздоровление.