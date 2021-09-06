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"Говорить не может": Перенёсшего операцию на сердце Кравчука доставили в реанимацию немецкой клиники

Сейчас с 87-летним политиком постоянно находится его внук. У первого президента Украины берут различные анализы, чтобы оценить перспективы полного выздоровления.

6 сентября, 09:53
<p>Леонид Кравчук. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky</p>

Леонид Кравчук. Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Бывший президент Украины, постоянный представитель в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук сейчас находится в реанимации в клинике Мюнхена. Как сообщает издание "Страна", туда политика перевезли после сложнейшей операции на сердце, которую ему сделали на родине.

"Насколько мне известно, он [Леонид Кравчук] пришёл в сознание, узнаёт своего внука, но говорить не может", — рассказал источник из окружения экс-лидера Незалежной.

СМИ: Экс-президент Украины Кравчук почти месяц лежит в реанимации на ИВЛ

СМИ: Экс-президент Украины Кравчук почти месяц лежит в реанимации на ИВЛ

Сейчас с 87-летним Кравчуком постоянно находится его внук. Первому президенту Украины также проводят различные анализы, чтобы определить, как он оказался в состоянии комы, а главное — с целью оценить перспективы на полное выздоровление.

Напомним, ранее СМИ стало известно о том, что 87-летний Леонид Кравчук лежит в реанимации после операции на сердце, которую ему сделали в конце июня. 28 июля его состояние ухудшилось. При этом семья политика запретила медикам Института сердца давать комментарии о его самочувствии.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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