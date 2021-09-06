В суде назвали даты вынесения вердиктов по делу о крушении MH17 в Донбассе

Рассмотрение дела о крушении малайзийского "боинга" в Донбассе в 2014 году планируется завершить к июню 2022 года, а вердикты вынесут осенью или зимой. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

"Суд рассматривает три даты, когда это может быть сделано: 22 сентября, если суд не успеет в эту дату, то следующая дата — 17 ноября, и третий вариант — 15 декабря 2022 года", — сказал судья.

Стинхейс уточнил, что рассмотрение дела планируется завершить в июне, однако решение не будет вынесено через две недели после того, как это происходит обычно, так как процесс очень длительный.