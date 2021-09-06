В суде назвали даты вынесения вердиктов по делу о крушении MH17 в Донбассе
Озвучить решение сразу после завершения расследования не получится, ведь весь процесс очень длительный.
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Рассмотрение дела о крушении малайзийского "боинга" в Донбассе в 2014 году планируется завершить к июню 2022 года, а вердикты вынесут осенью или зимой. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
"Суд рассматривает три даты, когда это может быть сделано: 22 сентября, если суд не успеет в эту дату, то следующая дата — 17 ноября, и третий вариант — 15 декабря 2022 года", — сказал судья.
Стинхейс уточнил, что рассмотрение дела планируется завершить в июне, однако решение не будет вынесено через две недели после того, как это происходит обычно, так как процесс очень длительный.
Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.
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