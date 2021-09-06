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В суде назвали даты вынесения вердиктов по делу о крушении MH17 в Донбассе

Озвучить решение сразу после завершения расследования не получится, ведь весь процесс очень длительный.

6 сентября, 09:45
<p>Фото © ТАСС / EPA / ROBIN VAN LONKHUIJSEN</p>

Фото © ТАСС / EPA / ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Рассмотрение дела о крушении малайзийского "боинга" в Донбассе в 2014 году планируется завершить к июню 2022 года, а вердикты вынесут осенью или зимой. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

"Суд рассматривает три даты, когда это может быть сделано: 22 сентября, если суд не успеет в эту дату, то следующая дата — 17 ноября, и третий вариант — 15 декабря 2022 года", — сказал судья.

Стинхейс уточнил, что рассмотрение дела планируется завершить в июне, однако решение не будет вынесено через две недели после того, как это происходит обычно, так как процесс очень длительный.

Ключевой свидетель заявил следствию по делу MH17, что не видел ЗРК "Бук" в Донбассе

Ключевой свидетель заявил следствию по делу MH17, что не видел ЗРК "Бук" в Донбассе

Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев считает, что лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. В ходе расследования разведка Нидерландов выяснила, что рухнувший в Донбассе "боинг" был вне зоны действия ЗРК "Бук". При этом были опубликованы свидетельства очевидцев, которые видели украинские истребители в небе над районом трагедии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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