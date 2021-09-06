Политолог объяснил, почему победа в Афганистане будет за талибами

Силы сопротивления в афганском Панджшере обречены на провал, преимущество в любом случае в итоге будет на стороне радикального движения "Талибан"*. Такое мнение высказал председатель Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"Бои в Панджшере, во всяком случае по состоянию на эту ночь, ещё не были полностью завершены, хотя талибам действительно удалось существенно продвинуться вперёд", — цитирует телеканал "360" слова политолога.

Эксперт считает, что радикалы в конце концов возьмут под контроль весь Афганистан, поскольку они намного сильнее, чем силы сопротивления. Во-первых, у талибов больше человеческих ресурсов, а во-вторых у боевиков очень много оружия, которое им досталось со складов, брошенных американскими войсками.

Ранее представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы утверждают, что полностью контролируют провинцию Панджшер, силы сопротивления это опровергают.

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.