НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Востоковед рассказал, стоит ли ждать мира в Афганистане после взятия Панджшера талибами

Вероятно, силы сопротивления будут искать помощь на севере страны и в первую очередь в Таджикистане, считает эксперт. В целом по обстановке у него осталось "много вопросов".

6 сентября, 09:28
<p>Фото © Stringer / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Stringer / Anadolu Agency via Getty Images

После взятия контроля над афганской провинцией Панджшер представители радикального движения "Талибан"* не могут гарантировать окончания войны в стране. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. По словам востоковеда, для установления мира и порядка на территории государства предстоит ещё многое сделать — как силам сопротивления, так и радикалам.

"Это только окончание определённого этапа войны, но там ещё много вопросов, что будет с ИГИЛ* и другими террористическими группировками. И непонятно до сих пор, как будет развиваться ситуация на севере страны", — отметил эксперт.

Лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд обратится к народу с посланием

Лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд обратится к народу с посланием

Что касается афганского сопротивления, то вполне возможно, что оно будет искать помощь на севере страны и в первую очередь в Таджикистане, считает Багдасаров.

Ранее представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы утверждают, что полностью контролируют провинцию Панджшер, силы сопротивления это опровергают.

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

В Панджшере убили пресс-секретаря сил сопротивления

В Панджшере убили пресс-секретаря сил сопротивления

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Борьба не окончена": Лидер сопротивления призвал всех афганцев восстать против "Талибана"

сегодня в 10:33

Политолог объяснил, почему победа в Афганистане будет за талибами

сегодня в 09:38

Анимешница с зелёными волосами открыла стрельбу из арбалета в школе на Украине

сегодня в 10:22

"Вы друга убили": Красноярец топором разгромил ветклинику после смерти собаки

сегодня в 10:24

Россияне получат доступ ко всей электронной медкарте на "Госуслугах"

сегодня в 10:20

Новости партнеров

Layer 1