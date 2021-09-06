Востоковед рассказал, стоит ли ждать мира в Афганистане после взятия Панджшера талибами

После взятия контроля над афганской провинцией Панджшер представители радикального движения "Талибан"* не могут гарантировать окончания войны в стране. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. По словам востоковеда, для установления мира и порядка на территории государства предстоит ещё многое сделать — как силам сопротивления, так и радикалам.

"Это только окончание определённого этапа войны, но там ещё много вопросов, что будет с ИГИЛ* и другими террористическими группировками. И непонятно до сих пор, как будет развиваться ситуация на севере страны", — отметил эксперт.

Что касается афганского сопротивления, то вполне возможно, что оно будет искать помощь на севере страны и в первую очередь в Таджикистане, считает Багдасаров.

Ранее представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы утверждают, что полностью контролируют провинцию Панджшер, силы сопротивления это опровергают.

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.