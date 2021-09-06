Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии
Их обвиняют в сговоре с другими лицами для "захвата государственной власти неконституционным путём".
Фото © Stringer/Anadolu Agency via Getty Images
Суд приговорил одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову к 11 годам тюрьмы, оппозиционера Максима Знака — к 10 годам.
При этом прокурор просил для Колесниковой и Знака 12 лет лишения свободы. Их обвиняют в тайном сговоре с другими лицами "с целью захвата государственной власти неконституционным путём".
Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. В сентябре 2020 года стало известно об аресте члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой по подозрению в призывах к захвату власти в Белоруссии. Вместе с ней был арестован и Максим Знак.
Комментариев: 0