Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии

При этом прокурор просил для Колесниковой и Знака 12 лет лишения свободы . Их обвиняют в тайном сговоре с другими лицами "с целью захвата государственной власти неконституционным путём".

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. В сентябре 2020 года стало известно об аресте члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой по подозрению в призывах к захвату власти в Белоруссии. Вместе с ней был арестован и Максим Знак.