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Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии

Их обвиняют в сговоре с другими лицами для "захвата государственной власти неконституционным путём".

6 сентября, 09:08
<p>Фото © Stringer/Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Суд приговорил одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову к 11 годам тюрьмы, оппозиционера Максима Знака — к 10 годам.

При этом прокурор просил для Колесниковой и Знака 12 лет лишения свободы. Их обвиняют в тайном сговоре с другими лицами "с целью захвата государственной власти неконституционным путём".

Белорусская оппозиционерка Колесникова станцевала в клетке перед началом суда

Белорусская оппозиционерка Колесникова станцевала в клетке перед началом суда

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные акции протеста и беспорядки, которые силовики страны жёстко разгоняли в первые дни. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. В сентябре 2020 года стало известно об аресте члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой по подозрению в призывах к захвату власти в Белоруссии. Вместе с ней был арестован и Максим Знак.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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