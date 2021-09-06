СМИ: "Ростов" планирует арендовать футболиста "Бенфики" Габриэла

Бразильский полузащитник лиссабонской "Бенфики" Габриэл может продолжить карьеру в "Ростове". Об этом сообщает португальская газета A Bola.



По информации издания, "Ростов" заинтересован в аренде 27-летнего футболиста. При этом стороны могут не успеть завершить переговоры до 7 сентября, когда в России закроется летнее трансферное окно.

Габриэл выступает за "Бенфику" с 2018 года. В составе клуба он стал чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны. Всего он провёл за лиссабонский клуб 100 матчей, забил пять голов и сделал семь результативных передач.