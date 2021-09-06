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СМИ: "Ростов" планирует арендовать футболиста "Бенфики" Габриэла

Рыночная стоимость опорного полузащитника оценивается в семь миллионов евро.

6 сентября, 09:07
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/visaomercado/status/1419322618730135553/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">visaomercado</a></p>

Фото © Twitter / visaomercado

Бразильский полузащитник лиссабонской "Бенфики" Габриэл может продолжить карьеру в "Ростове". Об этом сообщает португальская газета A Bola.

По информации издания, "Ростов" заинтересован в аренде 27-летнего футболиста. При этом стороны могут не успеть завершить переговоры до 7 сентября, когда в России закроется летнее трансферное окно.

Габриэл выступает за "Бенфику" с 2018 года. В составе клуба он стал чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны. Всего он провёл за лиссабонский клуб 100 матчей, забил пять голов и сделал семь результативных передач.

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Контракт Габриэла с "Бенфикой" рассчитан до 30 июня 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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