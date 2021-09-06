СМИ: "Ростов" планирует арендовать футболиста "Бенфики" Габриэла
Рыночная стоимость опорного полузащитника оценивается в семь миллионов евро.
Фото © Twitter / visaomercado
Бразильский полузащитник лиссабонской "Бенфики" Габриэл может продолжить карьеру в "Ростове". Об этом сообщает португальская газета A Bola.
По информации издания, "Ростов" заинтересован в аренде 27-летнего футболиста. При этом стороны могут не успеть завершить переговоры до 7 сентября, когда в России закроется летнее трансферное окно.
Габриэл выступает за "Бенфику" с 2018 года. В составе клуба он стал чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка страны. Всего он провёл за лиссабонский клуб 100 матчей, забил пять голов и сделал семь результативных передач.
Контракт Габриэла с "Бенфикой" рассчитан до 30 июня 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в семь миллионов евро.
Футбол. Интересное по теме
"Обычная хулиганская выходка": Почётный президент РФС прокомментировал срыв матча сборных Бразилии и Аргентины
сегодня в 08:35
"Прилагаем все усилия": У футболиста "Локомотива" Камано возникли проблемы с выездом из Гвинеи
сегодня в 08:13
"Мы едем домой!": Сборная Аргентины покинула Бразилию после прерванного со скандалом матча
сегодня в 03:56
Комментариев: 0