Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что срыв отборочного матча чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины в Сан-Паулу является хулиганской выходкой. Об этом он сообщил в разговоре со "Звездой".

"Это никому невыгодно: зрители на трибунах, футболисты на поле, телевидение работает, контракты подписаны. Это просто обычная хулиганская выходка и не более того... Если бы они не прошли карантинные меры или нарушили санитарные правила, конечно, их не допустили бы на футбольное поле, это однозначно", — сказал Колосков.

Встреча, начавшаяся накануне на стадионе "Арена Коринтианс", была остановлена на седьмой минуте. На поле вышли представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции. Всё дело в нарушении аргентинской стороной санитарных норм.