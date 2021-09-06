"Обычная хулиганская выходка": Почётный президент РФС прокомментировал срыв матча сборных Бразилии и Аргентины
Встреча была остановлена на седьмой минуте. На поле стадиона в Сан-Паулу вышли полицейские и работники санитарных служб.
Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что срыв отборочного матча чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины в Сан-Паулу является хулиганской выходкой. Об этом он сообщил в разговоре со "Звездой".
"Это никому невыгодно: зрители на трибунах, футболисты на поле, телевидение работает, контракты подписаны. Это просто обычная хулиганская выходка и не более того... Если бы они не прошли карантинные меры или нарушили санитарные правила, конечно, их не допустили бы на футбольное поле, это однозначно", — сказал Колосков.
Встреча, начавшаяся накануне на стадионе "Арена Коринтианс", была остановлена на седьмой минуте. На поле вышли представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции. Всё дело в нарушении аргентинской стороной санитарных норм.
Лайф сообщал, что проблема в игроках "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндии, а также в футболистах "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо и Кристиане Ромеро. По информации СМИ, они при въезде в Бразилию обманули службы санитарного контроля, избежав прохождение 14-дневного карантина.
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