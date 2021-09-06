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Регион
Опубликовано 6 сентября 2021, 11:13

"Прилагаем все усилия": У футболиста "Локомотива" Камано возникли проблемы с выездом из Гвинеи

Фото © ФК "Локомотив"

Фото © ФК "Локомотив"

Нападающий выступает за железнодорожников с лета 2020 года, забив девять голов в 40 матчах.

Московский "Локомотив" опубликовал заявление по поводу ситуации с форвардом команды Франсуа Камано, который не может вылететь из Гвинеи. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Локомотив" прилагает все усилия, чтобы нападающий железнодорожников смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве. Напомним, что из-за сложной политической ситуации в Гвинее на данный момент заблокированы все пути въезда и выезда из страны, где сейчас находится наш игрок", — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Столичный клуб продолжает следить за развитием ситуации в стране. Футболист постоянно общается с представителями "Локомотива", находясь в собственном доме.

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Ранее в Гвинейской Республике после стрельбы у президентского дворца сообщили о попытке госпереворота. Силовики перекрыли единственную трассу, ведущую в правительственный квартал столицы страны Конакри. Группу возглавил полковник Мамади Думбуя. После этого Посольство России в Гвинее призвало проживающих в республике соотечественников оставаться дома.

Камано выступает за "Локомотив" с лета 2020 года. В 40 матчах за клуб он забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

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Роман Фейгин
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