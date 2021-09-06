"Прилагаем все усилия": У футболиста "Локомотива" Камано возникли проблемы с выездом из Гвинеи

Нападающий выступает за железнодорожников с лета 2020 года, забив девять голов в 40 матчах.

Московский "Локомотив" опубликовал заявление по поводу ситуации с форвардом команды Франсуа Камано, который не может вылететь из Гвинеи. Об этом сообщается на сайте клуба.

"Локомотив" прилагает все усилия, чтобы нападающий железнодорожников смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве. Напомним, что из-за сложной политической ситуации в Гвинее на данный момент заблокированы все пути въезда и выезда из страны, где сейчас находится наш игрок", — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Столичный клуб продолжает следить за развитием ситуации в стране. Футболист постоянно общается с представителями "Локомотива", находясь в собственном доме.