Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Его следующим соперником на турнире в США будет Ботик ван де Зандшулп из Нидерландов.
Фото © Twitter / daniilmedwed
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в четвёртом круге US Open победил Дэниела Эванса из Великобритании со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Последний в нынешнем сезоне турнир Большого шлема продолжается в Нью-Йорке.
Встреча Медведева и Гаске продолжалась 1 час 43 минуты. За это время россиянин исполнил 13 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми, отдав сопернику одну свою подачу.
На нынешних соревнованиях Медведев пока не проиграл ни одного сета. На пути в четвёртый круг он последовательно одолел француза Ришара Гаске (6:4, 6:3, 6:1), немца Доминика Кёпфера (6:4, 6:1, 6:2) и Пабло Андухара из Испании (6:0, 6:4, 6:3).
В четвертьфинале Медведев сыграет с Ботиком ван де Зандшулпом из Нидерландов, занимающим в рейтинге АТР 117-е место. Матч запланирован на вторник, 7 сентября.
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