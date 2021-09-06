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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Его следующим соперником на турнире в США будет Ботик ван де Зандшулп из Нидерландов.

6 сентября, 08:52
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DaniilMedwed/status/1433893655077695489/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">daniilmedwed</a></p>

Фото © Twitter / daniilmedwed

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в четвёртом круге US Open победил Дэниела Эванса из Великобритании со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Последний в нынешнем сезоне турнир Большого шлема продолжается в Нью-Йорке.

Встреча Медведева и Гаске продолжалась 1 час 43 минуты. За это время россиянин исполнил 13 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми, отдав сопернику одну свою подачу.

На нынешних соревнованиях Медведев пока не проиграл ни одного сета. На пути в четвёртый круг он последовательно одолел француза Ришара Гаске (6:4, 6:3, 6:1), немца Доминика Кёпфера (6:4, 6:1, 6:2) и Пабло Андухара из Испании (6:0, 6:4, 6:3).

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца и вышел в четвёртый круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца и вышел в четвёртый круг US Open

В четвертьфинале Медведев сыграет с Ботиком ван де Зандшулпом из Нидерландов, занимающим в рейтинге АТР 117-е место. Матч запланирован на вторник, 7 сентября.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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