Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в четвёртом круге US Open победил Дэниела Эванса из Великобритании со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Последний в нынешнем сезоне турнир Большого шлема продолжается в Нью-Йорке.

Встреча Медведева и Гаске продолжалась 1 час 43 минуты. За это время россиянин исполнил 13 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми, отдав сопернику одну свою подачу.

На нынешних соревнованиях Медведев пока не проиграл ни одного сета. На пути в четвёртый круг он последовательно одолел француза Ришара Гаске (6:4, 6:3, 6:1), немца Доминика Кёпфера (6:4, 6:1, 6:2) и Пабло Андухара из Испании (6:0, 6:4, 6:3).