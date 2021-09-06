"Мне это весьма важно": Лукашенко намерен обсудить на встрече с Путиным нефтяные вопросы
В ходе общения с гендиректором ПО "Белоруснефть" глава соседней республики спросил, есть ли какие-то темы, которые имеет смысл поднять на переговорах в Москве.
Фото © Kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в Москве обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопросы в нефтяной сфере. Об этом глава белорусского государства сообщил, принимая с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова.
"Вы, конечно, молодцы, что развернулись в Российской Федерации. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти, расскажите, как там идут дела. Мне это весьма важно перед встречей с президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси", — цитирует БелТА слова Лукашенко.
ПО "Белоруснефть" — это государственная компания, в состав которой входят свыше 40 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих, инжиниринговых и сбытовых предприятий. Они расположены на территории Белоруссии, России, Украины, Польши, а также в Венесуэле и Эквадоре. Совместные предприятия за рубежом занимаются добычей нефти, сейсморазведкой, а также работами по нефтяному сервису и инжинирингу.
Напомним, ранее Владимир Путин договорился о встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве 9 сентября. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, переговоры президентов завершатся пресс-конференцией. Отвечая на вопрос, подпишут ли лидеры стран все дорожные карты по интеграции, по которым были разногласия с 2019 года, Песков заявил, что не будет предвосхищать содержание встречи.
Комментариев: 0