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В Европе цена на газ превысила $650 за тысячу кубометров

Рост стоимости голубого топлива несколько замедлился, при этом с начала торгов 1 сентября его стоимость выросла на 3%.

6 сентября, 08:57
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В ходе торгов цена на газ в Европе превысила отметку в 650 долларов за одну тысячу кубометров. Такие данные приводит лондонская биржа ICE.

Октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах достиг отметки в $654,1 за тысячу кубометров (€53,68 за МВт/ч). К данному моменту рост стоимости голубого топлива несколько замедлился, но цена в Европе остаётся в районе $650 за одну тысячу кубометров. В целом с 1 сентября его стоимость выросла на 3%.

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Напомним, в конце августа стоимость на газ в Европе установила исторический максимум и достигла $620 за тысячу кубометров. Причём заполнение газовых хранилищ оказалось на исторически низком уровне.

А Украине предрекли энергетическую катастрофу в ближайшие месяцы. По словам депутата Рады Алексея Кучеренко, две трети от потребностей в газе Незалежная будет вынуждена покупать по рыночной стоимости.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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