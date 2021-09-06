В Европе цена на газ превысила $650 за тысячу кубометров

В ходе торгов цена на газ в Европе превысила отметку в 650 долларов за одну тысячу кубометров. Такие данные приводит лондонская биржа ICE.

Октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах достиг отметки в $654,1 за тысячу кубометров (€53,68 за МВт/ч). К данному моменту рост стоимости голубого топлива несколько замедлился, но цена в Европе остаётся в районе $650 за одну тысячу кубометров. В целом с 1 сентября его стоимость выросла на 3%.

Напомним, в конце августа стоимость на газ в Европе установила исторический максимум и достигла $620 за тысячу кубометров. Причём заполнение газовых хранилищ оказалось на исторически низком уровне.