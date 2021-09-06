Военный обозреватель раскрыл причину увеличения числа резервистов в России

Намерение Министерства обороны РФ увеличить численность резервистов в Российской армии связано с желанием проверить их возможности во время учений "Запад-2021" в Калининградской области. Об этом сообщает kp.ru.

Точное количество резервистов ведомство не уточняет, однако "мобилизационных резервистов" в стране больше тысячи человек, указывает военный обозреватель Виктор Баранец. При этом военнослужащие запаса, добровольно заключившие контракт, в мирное время участвуют в занятиях и сборах в воинских частях или специальных учебных центрах, а при объявлении мобилизации самостоятельно прибывают в воинскую часть. За это им предусмотрены выплаты: прапорщикам, сержантам и солдатам — 2–3,5 тысячи рублей (при прохождении трёх военных сборов — 3,5–5 тысячи), а офицерам — 4–5 тысяч рублей (7–10 тысяч). Кроме того, предусмотрены и единовременные выплаты при заключении нового договора: первым — от 18 до 39 тысяч рублей, вторым — от 34 до 66 тысяч.

Кроме того, Министерство обороны планирует узнать, стоит ли в дальнейшем продолжать эксперимент с "Барсами" (Боевой армейский резерв страны. — Прим. Лайфа), отмечает издание. А вот обычные резервисты согласно закону могут быть призваны на сборы продолжительностью не более двух месяцев в год и не более чем на 12 месяцев за всё время пребывания в запасе.