Спортсменка рассказала, как депутат Заксобрания Иркутской области сбил её на переходе и отказался возмещать ущерб

Иркутская спортсменка сообщила, что её сбил депутат Заксобрания области прямо на пешеходном переходе. Видео © Instagram / yanaluna_art

Иркутская спортсменка Яна Шевкомуд записала обращение, в котором сообщила, что 18 августа её на пешеходном переходе сбил депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов. Парламентарий, со слов пострадавшей, заявил, что опаздывал на встречу с губернатором Игорем Кобзевым и "засмотрелся на приборную панель". Девушка получила многочисленные травмы, а парламентарий обещал возместить ущерб, однако позднее отказался от своих слов.

"Я обычная девушка, спортсмен, которая неоднократно защищала честь Иркутска и Иркутской области на соревнованиях различного уровня. Сейчас я не могу тренироваться, вести обычную жизнь", — рассказала Шевкомуд, уточнив, что у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом правого локтевого сустава со смещением, а также повреждения голеностопа, плеча, ссадины и ушибы.

Лайф выяснил, что после случившегося депутат отвёз пострадавшую в больницу и обещал оплатить лечение, однако в этом вопросе случилась заминка. А 30 августа сам пришёл в полицию и сообщил о ситуации. На него составили административный протокол за оставление места ДТП, также проводится проверка по причинению вреда здоровью.

Антон Романов. Фото © Заксобрание Иркутской области

По словам девушки, Романов неоднократно назначал встречи, однако либо опаздывал, либо переносил их, а позднее вообще отказался от своих слов и, прикрываясь связями с властями Приангарья, пытается уйти от ответственности. В пресс-службе Заксобрания области сообщили Лайфу, что в курсе ситуации, однако от каких-либо оценок отказались, пока не завершится расследование правоохранителями.