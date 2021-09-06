В Москве поймали организатора пирамиды, обманувшего вкладчиков на 30 миллионов рублей

В Москве задержали и арестовали создателя пирамиды, выманившего у граждан 30 миллионов рублей. Видео © МВД России

Столичные правоохранители задержали организатора финансовой пирамиды, обманувшего более ста доверчивых граждан. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в общей сложности злоумышленник заполучил 30 миллионов рублей.

"Руководитель компании задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — указала Волк.

Как пояснила Волк, группа мошенников разместила в Сети рекламу: людям предлагалось заключить договоры займа и вложить деньги под высокие проценты. Желающие сделать вклад заключали договоры с лжекомпанией. Но процентов люди так и не дождались — более того, они лишились всех своих вложенных средств.

Представитель МВД добавила, что по факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.