В Москве поймали организатора пирамиды, обманувшего вкладчиков на 30 миллионов рублей
По предварительным данным, от действий мошенника пострадало свыше ста человек. По факту случившегося возбуждены уголовные дела.
Фото © Pexels
В Москве задержали и арестовали создателя пирамиды, выманившего у граждан 30 миллионов рублей. Видео © МВД России
Столичные правоохранители задержали организатора финансовой пирамиды, обманувшего более ста доверчивых граждан. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в общей сложности злоумышленник заполучил 30 миллионов рублей.
"Руководитель компании задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — указала Волк.
Как пояснила Волк, группа мошенников разместила в Сети рекламу: людям предлагалось заключить договоры займа и вложить деньги под высокие проценты. Желающие сделать вклад заключали договоры с лжекомпанией. Но процентов люди так и не дождались — более того, они лишились всех своих вложенных средств.
Представитель МВД добавила, что по факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.
А ранее сообщалось, что двое неизвестных совершили вооружённое нападение на офис микрофинансовой организации на Северном бульваре в Москве.
Лента новостей
"Я — широкоплечая большесисечная Лариса": Гузеева жёстко ответила хейтерам, критикующим её внешность
сегодня в 08:06
За сутки в России выявили менее 18 тысяч новых случаев ковида
сегодня в 08:04
В Петербурге наркоман с судимостью поджёг двери здания районной администрации и попал на видео
сегодня в 08:00
Комментариев: 0