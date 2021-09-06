НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве поймали организатора пирамиды, обманувшего вкладчиков на 30 миллионов рублей

По предварительным данным, от действий мошенника пострадало свыше ста человек. По факту случившегося возбуждены уголовные дела.

6 сентября, 08:11

Фото © Pexels

В Москве задержали и арестовали создателя пирамиды, выманившего у граждан 30 миллионов рублей. Видео © МВД России

Столичные правоохранители задержали организатора финансовой пирамиды, обманувшего более ста доверчивых граждан. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в общей сложности злоумышленник заполучил 30 миллионов рублей.

"Руководитель компании задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — указала Волк.

Подозреваемый в ограблении Сбера в Кудрово задержан в Новгородской области

Подозреваемый в ограблении Сбера в Кудрово задержан в Новгородской области

Как пояснила Волк, группа мошенников разместила в Сети рекламу: людям предлагалось заключить договоры займа и вложить деньги под высокие проценты. Желающие сделать вклад заключали договоры с лжекомпанией. Но процентов люди так и не дождались — более того, они лишились всех своих вложенных средств.

Представитель МВД добавила, что по факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

В Москве поймали двух "серых" банкиров с оборотом почти в полмиллиарда рублей

В Москве поймали двух "серых" банкиров с оборотом почти в полмиллиарда рублей

А ранее сообщалось, что двое неизвестных совершили вооружённое нападение на офис микрофинансовой организации на Северном бульваре в Москве.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Россиянам раскрыли новую схему мошенников с лжекомпенсацией за покупку БАДов

вчера в 13:11

Победительницу в лотерею нашли мёртвой спустя 8 лет после выигрыша, который превратил её жизнь в ад

сегодня в 07:46

Прокурор запросил почти 15 лет колонии для красноярского бизнесмена Анатолия Быкова

сегодня в 09:11

Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии

сегодня в 09:08

СМИ: "Ростов" планирует арендовать футболиста "Бенфики" Габриэла

сегодня в 09:07

Новости партнеров

Layer 1