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В Петербурге наркоман с судимостью поджёг двери здания районной администрации и попал на видео

Полицейские по горячим следам задержали 31-летнего злоумышленника. По данным оперативников, во время инцидента он находился в состоянии наркотического опьянения.

6 сентября, 08:00

Поджог двери здания районной администрации Петербурга сняли камеры наблюдения. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент поджога двери здания Администрации Московского района Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, злоумышленника уже задержали.

На кадрах видно, что поздно ночью неизвестный мужчина проходит к административному зданию. Спустя несколько секунд поджигатель достаёт из пакета бутылку с зажигательной жидкостью и выливает её на деревянную дверь. После он не спеша покидает место преступления.

Фото © Телеграм-канал Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, коллаж © LIFE

Фото © Телеграм-канал Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, коллаж © LIFE

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Отмечается, что правоохранители задержали мужчину по горячим следам. Злоумышленником оказался 31-летний безработный житель Ленинградской области, ранее судимый за грабёж. По данным оперативников, в момент совершения поджога он был в состоянии наркотического опьянения.

"Установлено, что мужчина состоит на учёте в специализированном учреждении. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства", — добавили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о госпитализации задержанного и возбуждении уголовного дела в отношении него. Причины поджога пока не известны. В здании помимо администрации расположен ряд организаций и инстанций, в том числе Московский районный суд.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье задержали скрипача, который заживо сжёг свою учительницу по музыке. Полицейские также поймали и его сообщника. По данным следствия, злоумышленники перед поджогом обчистили дом жертвы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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