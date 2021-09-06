В Петербурге наркоман с судимостью поджёг двери здания районной администрации и попал на видео

Поджог двери здания районной администрации Петербурга сняли камеры наблюдения. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент поджога двери здания Администрации Московского района Санкт-Петербурга. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, злоумышленника уже задержали.

На кадрах видно, что поздно ночью неизвестный мужчина проходит к административному зданию. Спустя несколько секунд поджигатель достаёт из пакета бутылку с зажигательной жидкостью и выливает её на деревянную дверь. После он не спеша покидает место преступления.

Фото © Телеграм-канал Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, коллаж © LIFE

Отмечается, что правоохранители задержали мужчину по горячим следам. Злоумышленником оказался 31-летний безработный житель Ленинградской области, ранее судимый за грабёж. По данным оперативников, в момент совершения поджога он был в состоянии наркотического опьянения.

"Установлено, что мужчина состоит на учёте в специализированном учреждении. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства", — добавили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о госпитализации задержанного и возбуждении уголовного дела в отношении него. Причины поджога пока не известны. В здании помимо администрации расположен ряд организаций и инстанций, в том числе Московский районный суд.