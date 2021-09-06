Учёные нашли "прадедушку" коронавируса

Древний "прадедушка" коронавирусов SARS-CoV-1, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2002–2004 годах, и SARS-CoV-2, возбудителя CoViD-19, существовал ещё 21 тысячу лет назад. Об этом пишет журнал Current Biology со ссылкой на результаты исследования учёных Оксфордского университета.

"[Это] почти в 30 раз древнее, чем по предыдущим оценкам. Это создаёт новую перспективу для нашего понимания происхождения этих вирусов", — отмечают специалисты.

Учёные пояснили, что вирусы способны эволюционировать за довольно короткий промежуток времени, однако при этом они должны оставаться адаптированными к своим хозяевам. Получается, что в общем скорость вирусной эволюции зависит от скорости эволюции переносчиков.



Отмечается, что найти древнего предка SARS-CoV-2 исследователям удалось благодаря новой модели долгосрочной динамики изменения вирусов. Она позволила воссоздать эволюционную историю более широкого спектра РНК- и ДНК-вирусов. Также выяснилось, что вирус гепатита С существовал на планете ещё полмиллиона лет назад.

Специалисты указали на то, что РНК-вирусы млекопитающих показывают слишком "быстрые геномные изменения", которые происходят в довольно короткие сроки — от нескольких недель до месяцев. Причём эти вирусы способны изменять значительную часть своих геномов после смены хозяина. Интересно отметить, что к РНК-содержащим вирусам человека относятся ВИЧ, вирус Эбола, вирусы гриппа, а также коронавирусы, в частности CoViD-19.