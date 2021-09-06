США потребовали немедленно освободить подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму

Госдепартамент США потребовал освободить пятерых крымчан, задержанных по подозрению в повреждении газопровода на территории полуострова, среди фигурантов — замглавы запрещённой в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариман Джелялов. Об этом говорится в заявлении американского ведомства.

"США решительно осуждают задержание российскими властями в Крыму 4 сентября заместителя председателя "Меджлиса крымскотатарского народа" Наримана Джелялова и ещё четырёх человек. Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их", — указано в сообщении Госдепа на странице в "Твиттере".

Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс отметил, что на саммите "Крымской платформы" Вашингтон "подтвердил", что Крым территориально принадлежит Украине. Он подчеркнул, что Штаты "непоколебимо поддерживают суверенитет" Незалежной.

Ранее Лайф рассказывал, что о повреждении газопровода в районе посёлка Перевальное под Симферополем стало известно 23 августа. По результатам осмотра места происшествия правоохранители установили, что повреждение могло произойти "вследствие противоправных действий неустановленных лиц". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, причастных объявили в розыск.