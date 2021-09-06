Представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане

Боевики радикального движения "Талибан"* заявили, что военные действия в Афганистане можно считать завершёнными после установления талибами полного контроля над провинцией Панджшер.

"Вчера вечером и сегодня утром над Панджшером был установлен полный контроль. Таким образом, война в Афганистане окончена. Для неё больше нет никаких оправданий. Пришло время обустраивать нашу страну", — рассказал представитель движения Забихулла Муджахид в эфире афганского телеканала Ariana News.

Ранее силы сопротивления опровергли заявление "Талибана" о взятии провинции Панджшер. В сообщении сказано, что битва с боевиками и их сообщниками будет продолжаться, пока не восстановятся справедливость и свобода.

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.