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Представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане

Радикалы утверждают, что полностью контролируют провинцию Панджшер, силы сопротивления это опровергают.

6 сентября, 07:25
<p>Фото © Stringer / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Stringer / Anadolu Agency via Getty Images

Боевики радикального движения "Талибан"* заявили, что военные действия в Афганистане можно считать завершёнными после установления талибами полного контроля над провинцией Панджшер.

"Вчера вечером и сегодня утром над Панджшером был установлен полный контроль. Таким образом, война в Афганистане окончена. Для неё больше нет никаких оправданий. Пришло время обустраивать нашу страну", — рассказал представитель движения Забихулла Муджахид в эфире афганского телеканала Ariana News.

Ранее силы сопротивления опровергли заявление "Талибана" о взятии провинции Панджшер. В сообщении сказано, что битва с боевиками и их сообщниками будет продолжаться, пока не восстановятся справедливость и свобода.

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Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд – младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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