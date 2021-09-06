Россиянку задержали в Белоруссии за клевету на Лукашенко

В Бресте задержали гражданку России Ирину Викхольм, которую обвиняют в клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом власти страны уведомили Посольство РФ.

"Ирина Викхольм сама не обращалась с просьбой о встрече с консулом, тем не менее мы запросили консульский доступ, и представители Генконсульства РФ в Бресте встречались с данной гражданкой", — рассказал ТАСС пресс-секретарь Посольства России в Минске Алексей Маскалёв.