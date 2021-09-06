Россиянку задержали в Белоруссии за клевету на Лукашенко
Дипломат уже встречался с Ириной Викхольм, которая находится в брестском СИЗО.
Фото © ТАСС/AP/Dmitri Lovetsky
В Бресте задержали гражданку России Ирину Викхольм, которую обвиняют в клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом власти страны уведомили Посольство РФ.
"Ирина Викхольм сама не обращалась с просьбой о встрече с консулом, тем не менее мы запросили консульский доступ, и представители Генконсульства РФ в Бресте встречались с данной гражданкой", — рассказал ТАСС пресс-секретарь Посольства России в Минске Алексей Маскалёв.
Как уточняет РИА "Новости", российский дипломат уже встречался с Викхольм, которая находится в СИЗО, у неё есть адвокат, который занимается этим делом. Никаких жалоб на состояние здоровье россиянка не высказывала.
А ранее много шума в Белоруссии наделало задержание другой россиянки — Софьи Сапеги. Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находились основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. Их задержали и арестовали, но впоследствии перевели под домашний арест. Сейчас Сапега находится на съёмной квартире в Минске. Недавно она заявила, что спецслужбы Белоруссии не причастны к посадке самолёта. Также россиянка отметила, что пока не строит никаких планов на будущее, но "готова идти дальше".
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