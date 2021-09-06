"Я — широкоплечая большесисечная Лариса": Гузеева жёстко ответила хейтерам, критикующим её внешность
К нападкам из-за выдающихся форм артистка уже привыкла и обсуждает их с сарказмом. Стилист телеведущей считает её грудь достоинством.
Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_
Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева ответила на комментарии хейтеров, раскритиковавших её внешний вид. Об этом сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на сториз в инстаграме телеведущей.
"Я вам по секрету скажу: я знаю, даже видела их (свои плечи и грудь. — Прим. Лайфа) один раз. И что мне теперь делать? Ну вот плечи, как у гренадера, и сиськи большие. И как жить-то после этого?" — с сарказмом ответила недоброжелателям Гузеева.
Артистка в видеоответе назвала себя широкоплечей большесисечной Ларисой. В кадре также присутствовал стилист телеведущей, который назвал её пышные формы достоинством.
Ранее Лариса Гузеева рассказала в эфире шоу "Давай поженимся!", что водила своих несовершеннолетних детей в стриптиз-клуб. Эксцентричная ведущая вырастила двоих детей: дочь Ольгу и сына Георгия. И теперь артистка поделилась необычными методами воспитания, которыми пользовалась.
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