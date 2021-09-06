"Я вам по секрету скажу: я знаю, даже видела их (свои плечи и грудь. — Прим. Лайфа) один раз. И что мне теперь делать? Ну вот плечи, как у гренадера, и сиськи большие. И как жить-то после этого?" — с сарказмом ответила недоброжелателям Гузеева.