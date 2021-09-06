За сутки в России выявили менее 18 тысяч новых случаев ковида

За сутки в России выявили 17 856 новых случаев коронавируса, зарегистрировано 790 летальных исходов, а полностью выздоровело 14 276 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Больше всего заболевших в Москве (+1463 случаев за сутки), Подмосковье (+891), Петербурге (+690), Свердловской (+514) и Ростовской (+477) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © "Стопкоронавирус.рф"

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 7 030 455 случаев коронавируса, за весь период умерло 187 990 пациентов с ковидом, а выздоровело — 6 285 007.