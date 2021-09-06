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Лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд обратится к народу с посланием

Сейчас Масуд находится в безопасности, однако, где именно, не уточняется. Силы сопротивления опровергают заявления талибов об установлении радикалами контроля в провинции Панджшер.

6 сентября, 08:18

Фото © ТАСС / АР / Khwaja Tawfiq Sediqi

Представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари в "Твиттере" сообщил, что лидер афганских сил сопротивления Ахмад Масуд находится в безопасности и планирует обратиться с посланием к народу страны.

"Мой лидер и брат Ахмад Масуд находится в безопасности, очень скоро обратится с посланием нашему народу", написал Назари.

Ранее турецкое издание Yeni Şafak сообщило о захвате представителями радикального движения "Талибан"* последней непокорённой провинции Афганистана — Панджшера. Позднее силы сопротивления опровергли заявление талибов о взятии провинции Панджшер. В сообщении сказано, что битва с боевиками и их сообщниками будет продолжаться, пока не будут восстановлены справедливость и свобода.

Представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане

Представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане

Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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