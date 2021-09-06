Лидер афганского сопротивления Ахмад Масуд обратится к народу с посланием
Сейчас Масуд находится в безопасности, однако, где именно, не уточняется. Силы сопротивления опровергают заявления талибов об установлении радикалами контроля в провинции Панджшер.
Фото © ТАСС / АР / Khwaja Tawfiq Sediqi
Представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари в "Твиттере" сообщил, что лидер афганских сил сопротивления Ахмад Масуд находится в безопасности и планирует обратиться с посланием к народу страны.
"Мой лидер и брат Ахмад Масуд находится в безопасности, очень скоро обратится с посланием нашему народу", — написал Назари.
Ранее турецкое издание Yeni Şafak сообщило о захвате представителями радикального движения "Талибан"* последней непокорённой провинции Афганистана — Панджшера. Позднее силы сопротивления опровергли заявление талибов о взятии провинции Панджшер. В сообщении сказано, что битва с боевиками и их сообщниками будет продолжаться, пока не будут восстановлены справедливость и свобода.
Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0