Аналитики подсчитали число россиян, зарабатывающих более миллиона рублей в месяц

Порядка 17 тысяч наших соотечественников зарабатывают в месяц более одного миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

"В апреле 2021 года количество россиян, занятых на средних и крупных предприятиях, с зарплатой от миллиона рублей и выше (до вычета подоходного налога) составило 17,1 тысячи человек (или лишь 0,06% от всех работников). По сравнению с аналогичным периодом до пандемии число таких работников выросло за два года на 51,5%, или в полтора раза. В апреле 2019 года их насчитывалось 11,29 тысячи человек (0,04%)", — цитирует ТАСС выводы специалистов.

По данным исследования, больше всего работающих по найму с зарплатой от миллиона рублей зарегистрировано в Москве (около 10,4 тысячи человек), далее идёт Петербург (1,3 тысячи человек), а следом Подмосковье (1,2 тысячи человек). Ещё по 300 работников-миллионеров трудятся в Свердловской и Сахалинской областях и в Краснодарском крае.

Отмечается, что основная часть таких сотрудников приходится на финансовую и страховую сферы (2,9 тысячи человек), торговлю (2,6 тысячи человек), а также обрабатывающую промышленность (2,4 тысячи человек).