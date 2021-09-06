Задержанный в Петербурге наркоман с судимостью заявил, что поджечь административное здание ему приказали демоны
По нашим данным, в бутылке у мужчины оперативники обнаружили лак. Вероятно, им он злоупотребил до инцидента и его же вылил на двери, которые поджёг.
Фото © LIFE
Задержанный поджигатель дверей здания Администрации Московского района Санкт-Петербурга на допросе рассказал, что на такой поступок его подтолкнули некие демоны. Об этом Лайфу сообщил источник.
Злоумышленник также признался, что состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. По нашим данным, в бутылке у мужчины оперативники обнаружили лак. Вероятно, им он злоупотребил до инцидента и его же вылил на двери, после чего поджёг.
Как уже сообщалось, инцидент произошёл в ночь на 6 сентября. Правоохранители задержали поджигателя по горячим следам. Злоумышленником оказался 31-летний безработный житель Ленинградской области, ранее судимый за грабёж. Причём в момент происшествия он, скорее всего, был в состоянии наркотического опьянения. Лайф публиковал видео с моментом поджога. Сейчас решается вопрос о госпитализации задержанного и возбуждении уголовного дела в отношении него.
Лента новостей
Военный обозреватель раскрыл причину увеличения числа резервистов в России
сегодня в 08:39
Аналитики подсчитали число россиян, зарабатывающих более миллиона рублей в месяц
сегодня в 08:32
Спортсменка рассказала, как депутат Заксобрания Иркутской области сбил её на переходе и отказался возмещать ущерб
сегодня в 08:26
Комментариев: 0