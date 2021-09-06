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Задержанный в Петербурге наркоман с судимостью заявил, что поджечь административное здание ему приказали демоны

По нашим данным, в бутылке у мужчины оперативники обнаружили лак. Вероятно, им он злоупотребил до инцидента и его же вылил на двери, которые поджёг.

6 сентября, 08:51
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Задержанный поджигатель дверей здания Администрации Московского района Санкт-Петербурга на допросе рассказал, что на такой поступок его подтолкнули некие демоны. Об этом Лайфу сообщил источник.

Злоумышленник также признался, что состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. По нашим данным, в бутылке у мужчины оперативники обнаружили лак. Вероятно, им он злоупотребил до инцидента и его же вылил на двери, после чего поджёг.

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Как уже сообщалось, инцидент произошёл в ночь на 6 сентября. Правоохранители задержали поджигателя по горячим следам. Злоумышленником оказался 31-летний безработный житель Ленинградской области, ранее судимый за грабёж. Причём в момент происшествия он, скорее всего, был в состоянии наркотического опьянения. Лайф публиковал видео с моментом поджога. Сейчас решается вопрос о госпитализации задержанного и возбуждении уголовного дела в отношении него.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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