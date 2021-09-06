Задержанный в Петербурге наркоман с судимостью заявил, что поджечь административное здание ему приказали демоны

Задержанный поджигатель дверей здания Администрации Московского района Санкт-Петербурга на допросе рассказал, что на такой поступок его подтолкнули некие демоны. Об этом Лайфу сообщил источник.

Злоумышленник также признался, что состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. По нашим данным, в бутылке у мужчины оперативники обнаружили лак. Вероятно, им он злоупотребил до инцидента и его же вылил на двери, после чего поджёг.