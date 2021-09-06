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Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на границе Прибайкалья и Бурятии

Горожане поспешили снять качающиеся люстры, однако о каких-либо разрушениях не сообщается.

6 сентября, 08:58

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на границе Прибайкалья и Бурятии. Видео © Соцсети

Землетрясение произошло в районе Восточного Саяна, его ощущали жители Иркутской области и Бурятии. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным главка МЧС Прибайкалья, в эпицентре магнитуда составила 7,6 балла. До Иркутска из них добралось три-четыре балла. Также толчки ощутили в Братске, Нижнеудинске, Усолье-Сибирском и Ангарске. Некоторые горожане сняли качающиеся люстры и стеклянные предметы, однако о каких-либо разрушениях не сообщается.

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Напомним, Иркутская область часто подвергается воздействию подземных толчков, случающихся на озере Хубсугул в Монголии. В январе текущего года там произошло крупное землетрясение магнитудой 8,7 балла, в Приангарье же ощущались толчки силой четыре-пять баллов. После этого сейсмологи зафиксировали более 100 афтершоков.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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