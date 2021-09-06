Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на границе Прибайкалья и Бурятии. Видео © Соцсети

Землетрясение произошло в районе Восточного Саяна, его ощущали жители Иркутской области и Бурятии. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным главка МЧС Прибайкалья, в эпицентре магнитуда составила 7,6 балла. До Иркутска из них добралось три-четыре балла. Также толчки ощутили в Братске, Нижнеудинске, Усолье-Сибирском и Ангарске. Некоторые горожане сняли качающиеся люстры и стеклянные предметы, однако о каких-либо разрушениях не сообщается.