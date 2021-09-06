В Крыму резко ответили на требование США освободить подозреваемых в повреждении газопровода
Жители республики сами разберутся, что им делать, а чего не делать, отрезали в парламенте региона. Заявления американской стороны там назвали вопиющими.
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Власти Крыма сами разберутся, каким образом им действовать, заявил в беседе с Лайфом глава Комитета парламента региона по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя требование Госдепартамента США об освобождении пятерых подозреваемых в повреждении газопровода.
"На сегодняшний день это вопиющие заявления, которые делают США. Я думаю, что граждане Крыма дадут негативную оценку таким заявлениям, собственно говоря, что сегодня и делается. Мы сами у себя в республике, в государстве разберёмся, что нам делать и чего не делать", — заявил нам парламентарий.
Как указал Гемпель, США в очередной раз вмешиваются во внутренние дела Крыма, "это для них, вообще, характерно". На протяжении многих лет Вашингтон "вмешивается в дела суверенного государства", отрезал собеседник Лайфа. Как отметил Гемпель, для сохранения благополучия населения полуострова проводится ряд мероприятий правоохранительными структурами.
"По поводу газопровода. На сегодняшний день проводится ряд мероприятий правоохранительными структурами, которые прежде всего направлены на сохранение благополучия граждан Крыма, на пресечение правонарушений, преступлений и так далее", — отметил Юрий Гемпель.
Напомним, Лайф уже рассказывал, что о повреждении газопровода в районе посёлка Перевальное под Симферополем стало известно 23 августа. По результатам осмотра места происшествия правоохранители установили, что повреждение могло произойти "вследствие противоправных действий неустановленных лиц". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, причастных объявили в розыск. О задержании пятерых подозреваемых стало известно 5 сентября.
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