НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Крыму резко ответили на требование США освободить подозреваемых в повреждении газопровода

Жители республики сами разберутся, что им делать, а чего не делать, отрезали в парламенте региона. Заявления американской стороны там назвали вопиющими.

6 сентября, 09:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Крыма сами разберутся, каким образом им действовать, заявил в беседе с Лайфом глава Комитета парламента региона по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя требование Госдепартамента США об освобождении пятерых подозреваемых в повреждении газопровода.

"На сегодняшний день это вопиющие заявления, которые делают США. Я думаю, что граждане Крыма дадут негативную оценку таким заявлениям, собственно говоря, что сегодня и делается. Мы сами у себя в республике, в государстве разберёмся, что нам делать и чего не делать", — заявил нам парламентарий.

Как указал Гемпель, США в очередной раз вмешиваются во внутренние дела Крыма, "это для них, вообще, характерно". На протяжении многих лет Вашингтон "вмешивается в дела суверенного государства", отрезал собеседник Лайфа. Как отметил Гемпель, для сохранения благополучия населения полуострова проводится ряд мероприятий правоохранительными структурами.

В Крыму назвали имя ответственного за водную блокаду полуострова

В Крыму назвали имя ответственного за водную блокаду полуострова

"По поводу газопровода. На сегодняшний день проводится ряд мероприятий правоохранительными структурами, которые прежде всего направлены на сохранение благополучия граждан Крыма, на пресечение правонарушений, преступлений и так далее", — отметил Юрий Гемпель.

Украина обвинила РФ в незаконной добыче крымского газа

Украина обвинила РФ в незаконной добыче крымского газа

Напомним, Лайф уже рассказывал, что о повреждении газопровода в районе посёлка Перевальное под Симферополем стало известно 23 августа. По результатам осмотра места происшествия правоохранители установили, что повреждение могло произойти "вследствие противоправных действий неустановленных лиц". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, причастных объявили в розыск. О задержании пятерых подозреваемых стало известно 5 сентября.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Юлия Исупова
Юлия Исупова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

США потребовали немедленно освободить подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму

сегодня в 07:30

Вашингтон выделил Киеву свыше $45 млн в качестве гуманитарной помощи

2 сентября, 15:41

"Мне это весьма важно": Лукашенко намерен обсудить на встрече с Путиным нефтяные вопросы

сегодня в 09:05

Тренер женской сборной России по гандболу ушёл в отставку после поражения в финале Олимпиады

сегодня в 10:35

"Борьба не окончена": Лидер сопротивления призвал всех афганцев восстать против "Талибана"

сегодня в 10:33

Новости партнеров

Layer 1