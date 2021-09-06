В Крыму резко ответили на требование США освободить подозреваемых в повреждении газопровода

Власти Крыма сами разберутся, каким образом им действовать, заявил в беседе с Лайфом глава Комитета парламента региона по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя требование Госдепартамента США об освобождении пятерых подозреваемых в повреждении газопровода.

"На сегодняшний день это вопиющие заявления, которые делают США. Я думаю, что граждане Крыма дадут негативную оценку таким заявлениям, собственно говоря, что сегодня и делается. Мы сами у себя в республике, в государстве разберёмся, что нам делать и чего не делать", — заявил нам парламентарий.

Как указал Гемпель, США в очередной раз вмешиваются во внутренние дела Крыма, "это для них, вообще, характерно". На протяжении многих лет Вашингтон "вмешивается в дела суверенного государства", отрезал собеседник Лайфа. Как отметил Гемпель, для сохранения благополучия населения полуострова проводится ряд мероприятий правоохранительными структурами.

"По поводу газопровода. На сегодняшний день проводится ряд мероприятий правоохранительными структурами, которые прежде всего направлены на сохранение благополучия граждан Крыма, на пресечение правонарушений, преступлений и так далее", — отметил Юрий Гемпель.