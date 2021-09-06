Прокурор запросил почти 15 лет колонии для красноярского бизнесмена Анатолия Быкова

Гособвинение запросило 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима для красноярского бизнесмена и бывшего депутата Анатолия Быкова по делу об организации двойного убийства. Об этом сообщает краевая прокуратура.

"Мы запросили 14 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — заявили в ведомстве.

Приговор Быкову будет оглашён 7 сентября в 9:00 по местному времени (5:00 мск). Кроме того, прокуратура заявила ходатайство о вынесении частного постановления в коллегии адвокатов в связи с нарушениями закона со стороны защиты, связанными с оказанием незаконного воздействия на присяжных заседателей.