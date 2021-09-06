Прокурор запросил почти 15 лет колонии для красноярского бизнесмена Анатолия Быкова
Приговор бывшему депутату будет оглашён завтра, 7 сентября, в 9:00 по местному времени (5:00 мск).
Анатолий Быков. Фото © Соцсети
Гособвинение запросило 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима для красноярского бизнесмена и бывшего депутата Анатолия Быкова по делу об организации двойного убийства. Об этом сообщает краевая прокуратура.
"Мы запросили 14 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — заявили в ведомстве.
Приговор Быкову будет оглашён 7 сентября в 9:00 по местному времени (5:00 мск). Кроме того, прокуратура заявила ходатайство о вынесении частного постановления в коллегии адвокатов в связи с нарушениями закона со стороны защиты, связанными с оказанием незаконного воздействия на присяжных заседателей.
Напомним, Анатолий Быков обвиняется в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По версии следствия, они были членами его преступной группировки. Бизнесмен был задержан 7 мая 2020 года, на следующий день суд отправил его под арест. Следствие уточняло, что члены банды Быкова причастны к убийству криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году, Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска, Юрия Хонина, в 1999 году.
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