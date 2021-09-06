Российского арбитра Карасёва назначили на матч отборочного турнира ЧМ-2022
Летом он работал на трёх встречах Евро-2020, а также обслуживал игру за Суперкубок УЕФА.
Фото © ТАСС / Сергей Карасёв
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Греции и Швеции. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Встреча группы B состоится в среду, 8 сентября, на Олимпийском стадионе "Спирос Луис" в Афинах. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.
На линиях Карасёву будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. В качестве резервного арбитра назначен Кирилл Левников. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Дмитрий Мешков и его ассистент Сергей Иванов.
Группу В возглавляет сборная Испании, набравшая десять очков в пяти матчах. Второй идёт Швеция (девять баллов), третьей — команда Косова (четыре), четвёртой — Греция (три), пятой — Грузия (один).
Прямую путёвку на ЧМ-2022 получит только победитель группы. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.
Летом Карасёв работал на трёх матчах Евро-2020. Он судил встречи группового этапа Италия — Швейцария (3:0) и Германия — Венгрия (2:2), а также игру 1/8 финала Нидерланды — Чехия (0:2). Кроме того, россиянин обслуживал матч за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Вильярреалом" (1:1, по пенальти 6:5).
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