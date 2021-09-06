Экономисты раскрыли процент россиян, никогда не бравших кредиты
Не влезают в долги в первую очередь те, кто проживает в малонаселённых местах и имеет хозяйство, а также люди с низким доходом, отметили эксперты.
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Около 15% населения России никогда не брали кредиты. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, всего в базе есть сведения о более 100 миллионах россиян.
"Речь идёт, например, о поручителях/созаёмщиках по кредитам или должниках за жилищно-коммунальные услуги", — приводит его слова RT.
При этом, по оценке НБКИ, не менее 85% экономически активного населения страны брали или имеют действующий кредит. Этот показатель был достигнут в 2015 году и с тех пор держится примерно на одном и том же уровне, уточнил Волков.
Некоторые граждане не берут кредиты из-за ненадобности или низких доходов, заметил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Первые проживают в маленьких сёлах и имеют своё натуральное хозяйство, а вторые понимают, что вернуть заём не смогут.
"Это две наиболее распространённые категории. Ещё есть чисто психологические причины, а также конфессиональные", — добавил он.
А ранее заместитель министра экономического развития Илья Торосов заявил о низком уровне закредитованности россиян. По его словам, данные по РФ гораздо ниже, чем, например, в США и Великобритании.
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