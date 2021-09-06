Нижегородский похититель эскортницы утверждает, что действовал по обоюдному согласию

Как сообщил источник Лайфа, близкий к следствию, арестованный на два месяца Сергей Свешников на предварительном допросе заявил, что все отношения с похищенной девушкой у него были по обоюдному согласию. Похититель настаивает на версии, что они договорились с потерпевшей о встрече, все их взаимоотношения происходили полюбовно и никаких противоправных действий в отношении девушки он не совершал.

На вопрос о том, почему он приковал свою гостью наручниками в подвале, он ответил, что у них якобы были ролевые игры. А по поводу того, что потерпевшая находилась в плену десять дней, Свешников пояснил, что та сама не хотела уходить.

Вопросы у следователей вызвал и сам гараж, в подвале которого мужчина держал 23-летнюю эскортницу. Помещение было оборудовано тёплыми полами и, вообще, хорошо обустроено в плане быта. Свешников пояснил, что это его своего рода убежище, где можно, например, отдыхать с друзьями или "пересидеть" ссору с женой.

Кстати, сама супруга Свешникова знала о существовании гаража, но что в нём был оборудованный подвал, впервые услышала только от следователей.

Источник Лайфа добавил, что похититель по-прежнему не признаётся, где находился всё то время, пока его разыскивали. Кроме того, следователи не спешат отбрасывать версию, что это была не первая его пленница.