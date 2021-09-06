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Нижегородский похититель эскортницы утверждает, что действовал по обоюдному согласию

Со слов Сергея Свешникова, потерпевшая добровольно проследовала за ним в секс-бункер, позволила приковать себя наручниками и лишиться свободы на несколько дней.

6 сентября, 09:44

Фото © VK / Просто Ли

Как сообщил источник Лайфа, близкий к следствию, арестованный на два месяца Сергей Свешников на предварительном допросе заявил, что все отношения с похищенной девушкой у него были по обоюдному согласию. Похититель настаивает на версии, что они договорились с потерпевшей о встрече, все их взаимоотношения происходили полюбовно и никаких противоправных действий в отношении девушки он не совершал.

СК показал видео из гаража, в котором нижегородец 10 дней удерживал девушку

СК показал видео из гаража, в котором нижегородец 10 дней удерживал девушку

На вопрос о том, почему он приковал свою гостью наручниками в подвале, он ответил, что у них якобы были ролевые игры. А по поводу того, что потерпевшая находилась в плену десять дней, Свешников пояснил, что та сама не хотела уходить.

Вопросы у следователей вызвал и сам гараж, в подвале которого мужчина держал 23-летнюю эскортницу. Помещение было оборудовано тёплыми полами и, вообще, хорошо обустроено в плане быта. Свешников пояснил, что это его своего рода убежище, где можно, например, отдыхать с друзьями или "пересидеть" ссору с женой.

Кстати, сама супруга Свешникова знала о существовании гаража, но что в нём был оборудованный подвал, впервые услышала только от следователей.

Источник Лайфа добавил, что похититель по-прежнему не признаётся, где находился всё то время, пока его разыскивали. Кроме того, следователи не спешат отбрасывать версию, что это была не первая его пленница.

Стало известно о состоянии 23-летней эскортницы, которую 10 дней держал в плену клиент

Стало известно о состоянии 23-летней эскортницы, которую 10 дней держал в плену клиент

Напомним, что в Нижнем Новгороде в подвале гаража Сергея Свешникова нашли 23-летнюю девушку, которая пропала десять дней назад. Потерпевшая рассказала, что её похитил мужчина, с которым она познакомилась на одном из сайтов, где предлагала интим-услуги. Похитителя объявили в розыск, причём не только сотрудники правоохранительных органов, но и его жена, которая даже не подозревала о двойной жизни мужа. 4 сентября он сам сдался полиции.

Авторы
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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