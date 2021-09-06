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Армения одобрила применение российской антиковидной вакцины "Спутник лайт"

Вакцинация этим препаратом позволит ограничить распространение в республике коронавируса, кроме того, ускорит создание популяционного иммунитета.

6 сентября, 09:43
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Министерство здравоохранения Армении одобрило применение российской антиковидной вакцины "Спутник лайт". Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Как отмечается в пресс-релизе, размещённом в официальном телеграм-канале "Спутника V", вакцинация "Спутником лайт" позволит ограничить распространение CoViD-19 в республике и ускорит появление популяционного иммунитета. Также уточняется, что препарат отечественного производства может быть использован как бустерная доза для других прививок от коронавируса.

Напомним, двухкомпонентная вакцина "Спутник V" была одобрена в Армении в феврале. В стране запущено производство этого препарата.

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Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об эффективности комбинации вакцин "Спутник лайт" и Pfizer. Специалист отметил, что до сих пор непонятно, какая эффективность у зарубежного препарата против дельта-штамма. По некоторым данным, она составляет всего 40%.

"Спутник лайт" разрешили использовать для вакцинации лиц старше 60 лет

"Спутник лайт" разрешили использовать для вакцинации лиц старше 60 лет

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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