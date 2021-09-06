Армения одобрила применение российской антиковидной вакцины "Спутник лайт"

Министерство здравоохранения Армении одобрило применение российской антиковидной вакцины "Спутник лайт". Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Как отмечается в пресс-релизе, размещённом в официальном телеграм-канале "Спутника V", вакцинация "Спутником лайт" позволит ограничить распространение CoViD-19 в республике и ускорит появление популяционного иммунитета. Также уточняется, что препарат отечественного производства может быть использован как бустерная доза для других прививок от коронавируса.

Напомним, двухкомпонентная вакцина "Спутник V" была одобрена в Армении в феврале. В стране запущено производство этого препарата.