Армения одобрила применение российской антиковидной вакцины "Спутник лайт"
Вакцинация этим препаратом позволит ограничить распространение в республике коронавируса, кроме того, ускорит создание популяционного иммунитета.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Министерство здравоохранения Армении одобрило применение российской антиковидной вакцины "Спутник лайт". Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
Как отмечается в пресс-релизе, размещённом в официальном телеграм-канале "Спутника V", вакцинация "Спутником лайт" позволит ограничить распространение CoViD-19 в республике и ускорит появление популяционного иммунитета. Также уточняется, что препарат отечественного производства может быть использован как бустерная доза для других прививок от коронавируса.
Напомним, двухкомпонентная вакцина "Спутник V" была одобрена в Армении в феврале. В стране запущено производство этого препарата.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об эффективности комбинации вакцин "Спутник лайт" и Pfizer. Специалист отметил, что до сих пор непонятно, какая эффективность у зарубежного препарата против дельта-штамма. По некоторым данным, она составляет всего 40%.
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