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"Зенит" заинтересовался футболистом сборной Колумбии

Игрок был близок к переходу в "Порту", но трансфер в последний момент сорвался.

6 сентября, 09:57
<p>Фото © UEFA.com</p>

Фото © UEFA.com

Петербургский "Зенит" сделал запрос по трансферу форварду шотландского "Рейнджерс" и сборной Колумбии Альфредо Морелоса. Об этом сообщает Todofichajes.

По информации издания, в конце августа 25-летний нападающий был близок к переходу в "Порту", но трансфер в последний момент сорвался. Игрок по-прежнему рассчитывает покинуть "Рейнджерс" и продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов.

Морелос выступает за клуб из Глазго с 2017 года. В составе "Рейнджерс" он стал чемпионом Шотландии, забив в 189 матчах 97 голов. Действующий контракт футболиста рассчитан до 31 мая 2023 года. Его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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"Зенит" выступит в группе H Лиги чемпионов вместе с "Челси", "Ювентусом" и "Мальмё". 14 сентября команда Сергея Семака проведёт выездной матч с лондонским клубом.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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