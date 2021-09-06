"Зенит" заинтересовался футболистом сборной Колумбии

Петербургский "Зенит" сделал запрос по трансферу форварду шотландского "Рейнджерс" и сборной Колумбии Альфредо Морелоса. Об этом сообщает Todofichajes.

По информации издания, в конце августа 25-летний нападающий был близок к переходу в "Порту", но трансфер в последний момент сорвался. Игрок по-прежнему рассчитывает покинуть "Рейнджерс" и продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов.

Морелос выступает за клуб из Глазго с 2017 года. В составе "Рейнджерс" он стал чемпионом Шотландии, забив в 189 матчах 97 голов. Действующий контракт футболиста рассчитан до 31 мая 2023 года. Его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.