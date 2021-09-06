МВД опровергло сообщения о новом штрафе для "громких" автомобилистов

МВД РФ опровергло информацию СМИ о том, что российские автомобилисты могут получить штраф в размере 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД. В ведомстве заявили, что это "произвольная и некорректная интерпретация информации МВД".

"Данная информация не соответствует действительности. В ответе пресс-центра МВД России содержались разъяснения норм действующего административного законодательства и ни слова не говорилось о введении нового штрафа", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, что о новом штрафе сообщил в воскресенье ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

А ранее водителям рассказали о штрафе, который можно будет получить без предупреждения. Речь идёт о езде без ходовых огней и ближнего света. Нарушение теперь будет определяться автоматически с помощью фотовидеофиксации, поэтому беседу с водителем проводить будет некому.