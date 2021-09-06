МВД опровергло сообщения о новом штрафе для "громких" автомобилистов
В выходные в СМИ прошла информация, что водителей могут наказать рублём за дополнительные динамики и сабвуферы, но всё оказалось не совсем так.
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МВД РФ опровергло информацию СМИ о том, что российские автомобилисты могут получить штраф в размере 500 рублей за установку дополнительных динамиков и сабвуферов без разрешения ГИБДД. В ведомстве заявили, что это "произвольная и некорректная интерпретация информации МВД".
"Данная информация не соответствует действительности. В ответе пресс-центра МВД России содержались разъяснения норм действующего административного законодательства и ни слова не говорилось о введении нового штрафа", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, что о новом штрафе сообщил в воскресенье ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
А ранее водителям рассказали о штрафе, который можно будет получить без предупреждения. Речь идёт о езде без ходовых огней и ближнего света. Нарушение теперь будет определяться автоматически с помощью фотовидеофиксации, поэтому беседу с водителем проводить будет некому.
Кроме того, Лайф писал о "запретных фразах" при общении с инспекторами ГИБДД. В первую очередь автовладельцам не стоит пытаться с ходу "сверкнуть юридическими познаниями", пока им ещё ничего не предъявили. Это вызывает лишь раздражение. Угрожать инспектору жалобами тоже не стоит. Это создаст дополнительный повод устроить автомобилисту более серьёзную проверку.
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