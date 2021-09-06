"Проблем пока не возникло": Футболист "Локомотива" Камано рассказал, как застрял в Гвинее из-за госпереворота

Форвард московского "Локомотива" Франсуа Камано рассказал, что не может покинуть территорию Гвинеи из-за государственного переворота в стране. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведёт переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, всё в порядке", — отметил Камано.

Футболист приехал на родину для участия в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Марокко. Из-за сложной политической ситуации встречу перенесли. Пресс-служба "Локомотива" сообщила, что клуб делает всё возможное, чтобы Камано мог вылететь из Гвинеи.

"Знаю, что "Локомотив" ведёт активнейшую работу для моего прибытия в Москву. Огромное спасибо клубу за это! Мы ждём и надеемся, что сможем улететь на наших рейсах", — заявил игрок.