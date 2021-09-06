"Проблем пока не возникло": Футболист "Локомотива" Камано рассказал, как застрял в Гвинее из-за госпереворота
Силовики перекрыли единственную трассу, ведущую в правительственный квартал столицы страны Конакри.
Фото © ФК "Локомотив"
Форвард московского "Локомотива" Франсуа Камано рассказал, что не может покинуть территорию Гвинеи из-за государственного переворота в стране. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведёт переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, всё в порядке", — отметил Камано.
Футболист приехал на родину для участия в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Марокко. Из-за сложной политической ситуации встречу перенесли. Пресс-служба "Локомотива" сообщила, что клуб делает всё возможное, чтобы Камано мог вылететь из Гвинеи.
"Знаю, что "Локомотив" ведёт активнейшую работу для моего прибытия в Москву. Огромное спасибо клубу за это! Мы ждём и надеемся, что сможем улететь на наших рейсах", — заявил игрок.
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Накануне в Гвинее после стрельбы у президентского дворца сообщили о попытке госпереворота. Силовики перекрыли единственную трассу, ведущую в правительственный квартал столицы страны Конакри. Посольство России в Гвинее призвало проживающих в республике соотечественников оставаться дома.
Камано играет за "Локомотив" с лета 2020 года, выиграв с клубом Кубок России. В 40 матчах за "железнодорожников" он забил девять голов и сделал одну результативную передачу.
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