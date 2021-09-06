Россияне получат доступ ко всей электронной медкарте на "Госуслугах"

Жители России в скором времени получат возможность пользоваться всей электронной медицинской картой в личном кабинете на портале "Госуслуги". Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Уже в самое ближайшее время пользователи портала "Госуслуги" в личном кабинете должны получить доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований. В общем, ко всей электронной медицинской карте", — сказал он на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.