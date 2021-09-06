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Россияне получат доступ ко всей электронной медкарте на "Госуслугах"

Там будут, в частности, назначения врачей, рецепты, результаты анализов и медицинских исследований.

6 сентября, 10:20
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Жители России в скором времени получат возможность пользоваться всей электронной медицинской картой в личном кабинете на портале "Госуслуги". Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Уже в самое ближайшее время пользователи портала "Госуслуги" в личном кабинете должны получить доступ к электронным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований. В общем, ко всей электронной медицинской карте", — сказал он на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Зарегистрироваться по месту пребывания теперь можно на "Госуслугах" без визита в МФЦ

Зарегистрироваться по месту пребывания теперь можно на "Госуслугах" без визита в МФЦ

А ранее в правительстве анонсировали новые функции на портале госуслуг. Так, органы власти, которые оказывают гражданам различные соцуслуги, будут планово переводить самые востребованные из них в электронный вид.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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