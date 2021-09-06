К 2024 году всех учителей в России обеспечат современными планшетами

Все российские учителя к 2024 году должны быть обеспечены современными планшетами с доступом к электронному журналу. Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Очень важно к 2024 году обеспечить всех учителей современными цифровыми планшетами с доступом к электронному журналу", — сказал он на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Кроме того, напомнил министр, уже в 2022 году ученики старших классов смогут бесплатно углублённо изучать языки программирования. Обучение будет проходить дистанционно или в специализированных центрах.