Сексолог дала женщинам советы, как справиться с беспочвенной ревностью

Откуда берётся беспочвенная ревность и как с ней бороться, рассказала сексолог, психолог Александра Миллер в беседе с РИА ФАН. Специалист объяснила: если вы часто не доверяете партнёру, то в первую очередь обратите внимание на себя, ведь под недоверием могут скрываться страхи действительности.

"Если вы неуверенно себя чувствуете, хотите изменить имидж или чувствуете себя несексуальной, то начните просто изменять то, что вы давно хотели. Мы не имеем власти, по сути, ни над кем, а женщина, которая ревнует, придирается, становится отталкивающей, неинтересной, раздражающей. От таких женщин мужчины избавляются", — рассказала сексолог.

С другой стороны, женщина, увлечённая собой, своими интересами, привлекает внимание, и она сама выбирает, какой мужчина будет рядом, ведь она знает себе цену. А женщина с низкой самооценкой, наоборот, терпит неуважительное отношение чаще всего из-за страха остаться одной, поясняет специалист.

"Есть ещё одна крайность: из-за огромной душевной дыры такие женщины, даже если встречают достойного, успешного мужчину, впоследствии начинают жить его жизнью, заполнять собой всё пространство так, что от такой "любви" ему становится тяжело дышать. Это, безусловно, не является истинной любовью, для таких женщин важно только кому-то принадлежать", — добавила сексолог.

Всё это некая склонность к саморазрушению, поясняет Миллер. Многие страхи реальности, которые испытывают женщины, негативно сказываются на психике, сне и здоровье в целом. Чтобы этого избежать, сексолог советует переключиться на себя, начать работу с психологом, при этом, если вы действительно хотите перемен, необходимо менять своё мышление. Кроме того, надо стараться обращать внимание на положительные качества партнёра, которые вы раньше не замечали.

"Доверие — это самый великий дар, который вы можете дать своему мужчине. Просто чувствуйте отношение к вам. Истинную любовь не доказывают, она проявляется в поступках, отношении", — рассказала психолог.