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"Борьба не окончена": Лидер сопротивления призвал всех афганцев восстать против "Талибана"

По его словам, после захвата власти страна может превратиться в отстающую и оказаться в изоляции.

6 сентября, 10:33
<p>Ахмад Масуд. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ahmadmassoud1/photos/1629509700565791" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ahmad Massoud</a></p>

Ахмад Масуд. Фото © Facebook / Ahmad Massoud

Лидер ополченцев Ахмад Масуд выступил с обращением, в котором призвал всех жителей Афганистана противостоять радикальному движению "Талибан"*. Аудиообращение Масуда опубликовано в его "Фейсбуке".

"Призываю весь народ Афганистана, всех наших братьев и сестёр во всех концах страны противостоять угнетателям. Наша борьба не окончена, <…> бои против талибов продолжаются", — заявил Масуд.

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По его словам, бойцы Фронта национального сопротивления остаются в провинции Панджшер и продолжают войну с боевиками. Кроме того, Масуд заметил, что атака радикалов, случившаяся накануне, "ясно дала понять, что против афганского народа воюют в том числе представители иностранных сил". Лидер ополченцев заявил, что после захвата власти радикалами страна может превратиться в отстающую и оказаться в изоляции.

Ранее представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы утверждают, что полностью контролируют провинцию Панджшер, однако силы сопротивления это опровергли.

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Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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