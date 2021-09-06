"Борьба не окончена": Лидер сопротивления призвал всех афганцев восстать против "Талибана"
По его словам, после захвата власти страна может превратиться в отстающую и оказаться в изоляции.
Ахмад Масуд. Фото © Facebook / Ahmad Massoud
Лидер ополченцев Ахмад Масуд выступил с обращением, в котором призвал всех жителей Афганистана противостоять радикальному движению "Талибан"*. Аудиообращение Масуда опубликовано в его "Фейсбуке".
"Призываю весь народ Афганистана, всех наших братьев и сестёр во всех концах страны противостоять угнетателям. Наша борьба не окончена, <…> бои против талибов продолжаются", — заявил Масуд.
По его словам, бойцы Фронта национального сопротивления остаются в провинции Панджшер и продолжают войну с боевиками. Кроме того, Масуд заметил, что атака радикалов, случившаяся накануне, "ясно дала понять, что против афганского народа воюют в том числе представители иностранных сил". Лидер ополченцев заявил, что после захвата власти радикалами страна может превратиться в отстающую и оказаться в изоляции.
Ранее представитель "Талибана" заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы утверждают, что полностью контролируют провинцию Панджшер, однако силы сопротивления это опровергли.
Напомним, вечером 3 сентября представители "Талибана" уже заявляли о захвате Панджшера. Кроме того, появлялась информация, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикалами, и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд — младший покинули страну. Однако сам Салех тогда опроверг это и заявил, что Панджшер остаётся под контролем сил сопротивления.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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