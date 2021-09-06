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"Вы друга убили": Красноярец топором разгромил ветклинику после смерти собаки

Разъярённый мужчина разбил телевизор в коридоре и ударил по стойке администратора, теперь в деле разбирается полиция.

6 сентября, 10:24

Красноярец топором разгромил ветклинику после смерти своей собаки. Видео © Telegram-канал Mash Kras

Житель Красноярска вооружился топором и пришёл в ветеринарную клинику, узнав о смерти своей собаки. Обращаясь к одной из сотрудниц, мужчина заявил, чтобы та передала послание владельцу учреждения, после чего начал громить помещение, ударив по телевизору в холле и по стойке администратора.

"Вы не собаку, вы друга убили. Хозяину передайте: будут претензии, пусть позвонит, телефон есть", — сказал мужчина уходя.

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Прибывшие на место полицейские установили, что постоянный клиент оставил питомца на процедуры и ушёл по делам. При этом ему сообщили, что собака старая и может не выжить. О смерти пса ему передали по телефону. Сейчас правоохранители проводят проверку.

А ранее Лайф рассказывал, как в Нижнем Новгороде мужчина перекинул щенка через двухметровый забор приюта. Сейчас состояние собаки стабильно, сотрудники фонда уже ищут ей новых, более заботливых хозяев.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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