Аналитик назвал две причины, из-за которых биткоин не подорожает до $100 тысяч

Пока сделанный ранее позитивный прогноз по росту курса биткоина оправдывается, сейчас стоимость монеты достигает чуть больше 51 тысячи долларов. Однако вряд ли криптовалюта поднимется до 100 тысяч в 2021 году, считает директор по маркетингу криптовалютного пула "РОЙ Клуб" Сергей Ордин. По его прогнозам, биткоин максимум возрастёт до 80 тысяч долларов и на это есть две веские причины.

"Во-первых, регулирование криптовалют в США явно идёт по пути к ужесточению и каким оно будет, пока неясно. А усиление регулирования криптовалютной отрасли на одном из крупнейших рынков цифровых активов — это удар по индустрии", — передаёт "Газета.ru" слова эксперта.

Второй причиной Ордин назвал неопределённость на рынке, которая сложилась после китайского запрета на торговлю монетами. Сейчас неясно, каким образом восстановится хешрейт биткоина и как распределится майнинг по мировым регионам, кто станет лидером, добавил эксперт.