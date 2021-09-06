Аналитик назвал две причины, из-за которых биткоин не подорожает до $100 тысяч
Специалист отметил, что регулирование криптовалют в США идёт по пути ужесточения и неясно, каким оно будет. Также удар по индустрии может нанести китайский запрет на торговлю цифровыми монетами.
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Пока сделанный ранее позитивный прогноз по росту курса биткоина оправдывается, сейчас стоимость монеты достигает чуть больше 51 тысячи долларов. Однако вряд ли криптовалюта поднимется до 100 тысяч в 2021 году, считает директор по маркетингу криптовалютного пула "РОЙ Клуб" Сергей Ордин. По его прогнозам, биткоин максимум возрастёт до 80 тысяч долларов и на это есть две веские причины.
"Во-первых, регулирование криптовалют в США явно идёт по пути к ужесточению и каким оно будет, пока неясно. А усиление регулирования криптовалютной отрасли на одном из крупнейших рынков цифровых активов — это удар по индустрии", — передаёт "Газета.ru" слова эксперта.
Второй причиной Ордин назвал неопределённость на рынке, которая сложилась после китайского запрета на торговлю монетами. Сейчас неясно, каким образом восстановится хешрейт биткоина и как распределится майнинг по мировым регионам, кто станет лидером, добавил эксперт.
Ранее Лайф сообщал, что первая страна в мире признала биткоин официальной валютой. Теперь с его помощью граждане Сальвадора смогут оплачивать налоги, приобретать товары и услуги. А для обменных трансакций будет использоваться доллар США.
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