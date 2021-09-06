НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Создал целый гарем": Ловелас влюбил в себя москвичек и всего за год развёл на 23 миллиона рублей

Предприимчивый мужчина представлялся чужим именем. Он знакомился с женщинами в Сети и выдавал себя за спортсмена, рассказывая, что хочет построить семью. Одну из них он даже довёл до инфаркта.

6 сентября, 11:00
<p>Нодиржон Рахманов. Фото © <a href="https://www.kp.ru/daily/28326.5/4470379/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Нодиржон Рахманов. Фото © kp.ru

В Бутырском суде в Москве прошло заседание, на котором рассматривалось дело 34-летнего Нодиржона Рахманова. "Серийный Казанова" орудовал на сайтах знакомств, знакомясь с жительницами столицы, томившимися без мужского внимания. Предприимчивому приезжему из Узбекистана удалось выманить у своих жертв 23 миллиона рублей, сообщает kp.ru.

Как пишет издание, вместе с супругой-подельницей 33-летней Ольгой Рахманов обманул троих женщин. На протяжении трёх лет скучающие без любви россиянки "помогали" Евгению Халюто — именно этим именем представлялся мужчина — деньгами. Так, обвиняемый одновременно встречался с 50-летней предпринимательницей Аллой и 45-летним юристом Екатериной. Женщины о настоящей жизни Евгения представления, разумеется, не имели.

"В феврале 2019-го мне пришло СМС-сообщение от Евгения Халюто. На фото его страницы красовался белый "инфинити". Он предложил встретиться у продуктового рынка. В машине рассказывал, что родился в Риге, отец — русский, военный, а мать — итальянка. Мол, когда мать умерла от рака, отец покончил жизнь самоубийством... Никаких документов, даже свои водительские права Евгений не показал. Сказал, что забыл их в США, поскольку "недавно там участвовал в соревнованиях". Сводил в кино, ресторан, подарил цветы. Начались отношения", — рассказала одна из потерпевших, Алла.

В МВД предупредили россиян о мошенниках, притворяющихся полицейскими

В МВД предупредили россиян о мошенниках, притворяющихся полицейскими

По её словам, спустя некоторое время Евгений неожиданно пропал, а затем позвонил и начал сразу же говорить о своих проблемах. Якобы он хочет открыть организацию по проведению боёв без правил, но есть проблемка — денег не хватает. Он подогревал интерес Аллы рассказами о прекрасном будущем, в котором они станут семьёй. Также упомянул про 15 миллионов рублей, которые скоро получит в рамках страховки ввиду своей спортивной деятельности. Доверие Евгений подкреплял подарками.

Однажды он попросил у Аллы 200 тысяч рублей на лечение зуба, который ему якобы выбили в поединке. Женщина без вопросов перевела кругленькую сумму, ведь они "находились в отношениях, поводов не доверять не было, он обещал вернуть". Затем посыпались и другие запросы от Евгения, аппетиты росли, он попросил пять миллионов рублей. Доверчивая Алла отдала деньги, которые откладывала несколько лет старшему сыну на квартиру. Затем от афериста последовал следующий запрос — на оплату страховки бойцов, стоимость — миллион рублей. На этом ловелас не остановился, вскоре попросив на лечение сначала 200 тысяч рублей, а потом ещё 500. В конечном итоге Алла отдала больше шести миллионов рублей и осталась без денег, поэтому решила залезть в долги, чтобы помочь возлюбленному.

"В августе 2019 года я зарегистрировалась на сайте знакомств. Оттуда пришло СМС от Евгения Халюто. Он назначил встречу в торговом центре в Отрадном. Сходили в кино. Он начал приезжать домой, играл с сыном, тот даже стал называть его папой. <...> Я предполагала, что мы будем жить вместе, думала, что уже беременна от Халюто, который даже не пытался предохраняться", — начала рассказывать о своём случае уже другая потерпевшая, юрист Екатерина, добавив, что Евгений даже понравился её родителям.

Эксперт оценил вероятность обмана при получении кредитов через банкоматы

Эксперт оценил вероятность обмана при получении кредитов через банкоматы

Отмечается, что аферист работал под одной и той же легендой — умерла мать от рака, отец застрелился, сам он хочет владеть организацией, устраивающей бои без правил. Его жена выступала в роли родственницы.

Первоначально Евгений попросил у Екатерины 35 тысяч рублей с обещанием вернуть долг через пару дней. Затем ещё 175 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч рублей. Москвичка даже взяла сбережения у своей мамы — 1200 евро. Она также давала ему по пять тысяч рублей на бензин. По словам потерпевшей, она не возражала, ведь её грела мысль, что в будущем ловелас станет содержать их общую семью. В конце концов деньги у Екатерины закончились, и тогда возлюбленный повёз её в банк за кредитом в 125 тысяч рублей. Карточка быстро оказалась в распоряжении мужчины. А потом женщина взяла заём у банка под залог квартиры родителей на пять миллионов рублей. В последний раз Евгений захотел ещё миллион, и Екатерина вновь удовлетворила запрос. После возлюбленный добавил её в чёрный список, женщина не могла до него дозвониться. Тогда-то Екатерина и поняла, что Евгений — это мошенник, и её доставили в реанимацию с инфарктом.

"В январе 2020-го с сайта знакомств мне пришло СМС от Евгения Халюто, у нас завязалось общение. Через три дня он явился к 7:30 за рулём белого "инфинити", подвёз моего сына в школу, а меня на работу. По дороге показал свои водительские права с фотографией и ФИО — Халюто Евгений Александрович. Говорил, что не может пригласить домой, так как к нему переехала на время ремонта новой квартиры в Химках сестра Ольга Бубликова", — рассказывает бухгалтер-кассир столичной фирмы Ольга, третья пострадавшая от проделок парочки.

Россиянам рассказали, как распознать поддельный голос при звонке мошенников

Россиянам рассказали, как распознать поддельный голос при звонке мошенников

По словам женщины, в этом случае Нодиржон действовал под другой легендой: мол, Евгений — бывший чемпион мира по самбо, но из-за травм спины работает промоутером боёв без правил. В подтверждение слов служили видео, где он дерётся на ринге. В итоге Рахманов-Халюто попросил пять миллионов рублей, чтобы купить лицензию для раскрутку бизнеса и приобрести кровать сестре. Правда, сначала он занимал у пострадавшей Ольги по четыре-десять тысяч рублей, а потом сразу попросил четыре миллиона, которые женщина отдала, а также взяла кредит на два миллиона рублей. Через пару месяцев Евгений занял ещё пять миллионов. Мол, его команду допустили к соревнованиям в США, где она уже находится и вот-вот выиграет. А потом вдруг оказалось, что что-то пошло не так, соревнований не будет, а вскоре бойцов якобы и вовсе закрыли на карантин в Америке из-за коронавируса. Тогда Ольга взяла в банке миллион рублей и ещё украла из кассы на работе. Деньги она перевела на карточку "сестры Евгения". В итоге выяснилось, что женщина похитила с работы почти десять миллионов рублей, за что была арестована. К слову, Ольга смогла избежать тюрьмы, поскольку действовала под давлением и все деньги отдавала возлюбленному. Женщину приговорили к четырём годам условно.

В Москве поймали организатора пирамиды, обманувшего вкладчиков на 30 миллионов рублей

В Москве поймали организатора пирамиды, обманувшего вкладчиков на 30 миллионов рублей

По итогу в общей сумме парочка Рахмановых обокрала женщин на 23 миллиона 803 тысячи рублей. Но следствие не исключает и возможности большего числа жертв. На половину краденной суммы аферисты купили два дома, земельный участок и две машины "инфинити". На данный же момент Ольга Рахманова находится под подпиской о невыезде, она растит 13-летнего сына. А Нодиржон проводит дни за решёткой, уверяет, что нуждается в переводчике, хотя потерпевшие помнят, что он с лёгкостью говорит на русском языке.

На заседании Нодиржон Рахманов также попросил суд о возможности домашнего ареста, чтобы пожить с сыном. По словам адвоката коллегии арбитражных адвокатов, почётного адвоката Московской области Веры Подколзиной, которая представляет в суде обвиняемую Ольгу Рахманову, "судья приятно удивила защиту" и не удовлетворила запрос обвиняемого.

"Но вернула материалы дела в прокуратуру. Очевидно, что следствию придётся привести в соответствие суммы ущерба и доказать каждый факт их передачи обвиняемым", — пояснила юрист, добавив, что дело вернётся в суд не скоро, ввиду суммы ущерба.

Ранее Лайф писал, что мошенница из Иркутской области два года выдавала себя за красотку, обманув мужчин в Сети на полтора миллиона. Женщина находила жертв на сайтах для знакомств, рассказывая им о дорогом лечении тяжелобольной дочери. А гадалка развела заслуженную артистку России на 3,6 миллиона рублей, запугав порчей. Ясновидящая пообещала рассказать о будущем балерины. С каждым "магическим" сеансом цена за её услуги возрастала из-за сглаза, который якобы был наведён на звезду.

Россиянам раскрыли новую схему мошенников с лжекешбэком

Россиянам раскрыли новую схему мошенников с лжекешбэком

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Мошенница из Иркутской области два года выдавала себя за красотку, обманув мужчин в Сети на 1,5 млн

3 сентября, 12:30

Только попробуй обмануть: эксперты дали советы, как "читать" мужчин и женщин

3 мая, 21:40

Нижегородский похититель эскортницы утверждает, что действовал по обоюдному согласию

сегодня в 09:44

Фёдор Емельяненко подал документы в магистратуру аграрного университета

сегодня в 12:10

Лавров: "Северный поток – 2" заработает через несколько дней

сегодня в 12:05

Новости партнеров

Layer 1