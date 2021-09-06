В Бутырском суде в Москве прошло заседание, на котором рассматривалось дело 34-летнего Нодиржона Рахманова. "Серийный Казанова" орудовал на сайтах знакомств, знакомясь с жительницами столицы, томившимися без мужского внимания. Предприимчивому приезжему из Узбекистана удалось выманить у своих жертв 23 миллиона рублей, сообщает kp.ru.

Как пишет издание, вместе с супругой-подельницей 33-летней Ольгой Рахманов обманул троих женщин. На протяжении трёх лет скучающие без любви россиянки "помогали" Евгению Халюто — именно этим именем представлялся мужчина — деньгами. Так, обвиняемый одновременно встречался с 50-летней предпринимательницей Аллой и 45-летним юристом Екатериной. Женщины о настоящей жизни Евгения представления, разумеется, не имели.

"В феврале 2019-го мне пришло СМС-сообщение от Евгения Халюто. На фото его страницы красовался белый "инфинити". Он предложил встретиться у продуктового рынка. В машине рассказывал, что родился в Риге, отец — русский, военный, а мать — итальянка. Мол, когда мать умерла от рака, отец покончил жизнь самоубийством... Никаких документов, даже свои водительские права Евгений не показал. Сказал, что забыл их в США, поскольку "недавно там участвовал в соревнованиях". Сводил в кино, ресторан, подарил цветы. Начались отношения", — рассказала одна из потерпевших, Алла.

По её словам, спустя некоторое время Евгений неожиданно пропал, а затем позвонил и начал сразу же говорить о своих проблемах. Якобы он хочет открыть организацию по проведению боёв без правил, но есть проблемка — денег не хватает. Он подогревал интерес Аллы рассказами о прекрасном будущем, в котором они станут семьёй. Также упомянул про 15 миллионов рублей, которые скоро получит в рамках страховки ввиду своей спортивной деятельности. Доверие Евгений подкреплял подарками.

Однажды он попросил у Аллы 200 тысяч рублей на лечение зуба, который ему якобы выбили в поединке. Женщина без вопросов перевела кругленькую сумму, ведь они "находились в отношениях, поводов не доверять не было, он обещал вернуть". Затем посыпались и другие запросы от Евгения, аппетиты росли, он попросил пять миллионов рублей. Доверчивая Алла отдала деньги, которые откладывала несколько лет старшему сыну на квартиру. Затем от афериста последовал следующий запрос — на оплату страховки бойцов, стоимость — миллион рублей. На этом ловелас не остановился, вскоре попросив на лечение сначала 200 тысяч рублей, а потом ещё 500. В конечном итоге Алла отдала больше шести миллионов рублей и осталась без денег, поэтому решила залезть в долги, чтобы помочь возлюбленному.

"В августе 2019 года я зарегистрировалась на сайте знакомств. Оттуда пришло СМС от Евгения Халюто. Он назначил встречу в торговом центре в Отрадном. Сходили в кино. Он начал приезжать домой, играл с сыном, тот даже стал называть его папой. <...> Я предполагала, что мы будем жить вместе, думала, что уже беременна от Халюто, который даже не пытался предохраняться", — начала рассказывать о своём случае уже другая потерпевшая, юрист Екатерина, добавив, что Евгений даже понравился её родителям.

Отмечается, что аферист работал под одной и той же легендой — умерла мать от рака, отец застрелился, сам он хочет владеть организацией, устраивающей бои без правил. Его жена выступала в роли родственницы.

Первоначально Евгений попросил у Екатерины 35 тысяч рублей с обещанием вернуть долг через пару дней. Затем ещё 175 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч рублей. Москвичка даже взяла сбережения у своей мамы — 1200 евро. Она также давала ему по пять тысяч рублей на бензин. По словам потерпевшей, она не возражала, ведь её грела мысль, что в будущем ловелас станет содержать их общую семью. В конце концов деньги у Екатерины закончились, и тогда возлюбленный повёз её в банк за кредитом в 125 тысяч рублей. Карточка быстро оказалась в распоряжении мужчины. А потом женщина взяла заём у банка под залог квартиры родителей на пять миллионов рублей. В последний раз Евгений захотел ещё миллион, и Екатерина вновь удовлетворила запрос. После возлюбленный добавил её в чёрный список, женщина не могла до него дозвониться. Тогда-то Екатерина и поняла, что Евгений — это мошенник, и её доставили в реанимацию с инфарктом.

"В январе 2020-го с сайта знакомств мне пришло СМС от Евгения Халюто, у нас завязалось общение. Через три дня он явился к 7:30 за рулём белого "инфинити", подвёз моего сына в школу, а меня на работу. По дороге показал свои водительские права с фотографией и ФИО — Халюто Евгений Александрович. Говорил, что не может пригласить домой, так как к нему переехала на время ремонта новой квартиры в Химках сестра Ольга Бубликова", — рассказывает бухгалтер-кассир столичной фирмы Ольга, третья пострадавшая от проделок парочки.

По словам женщины, в этом случае Нодиржон действовал под другой легендой: мол, Евгений — бывший чемпион мира по самбо, но из-за травм спины работает промоутером боёв без правил. В подтверждение слов служили видео, где он дерётся на ринге. В итоге Рахманов-Халюто попросил пять миллионов рублей, чтобы купить лицензию для раскрутку бизнеса и приобрести кровать сестре. Правда, сначала он занимал у пострадавшей Ольги по четыре-десять тысяч рублей, а потом сразу попросил четыре миллиона, которые женщина отдала, а также взяла кредит на два миллиона рублей. Через пару месяцев Евгений занял ещё пять миллионов. Мол, его команду допустили к соревнованиям в США, где она уже находится и вот-вот выиграет. А потом вдруг оказалось, что что-то пошло не так, соревнований не будет, а вскоре бойцов якобы и вовсе закрыли на карантин в Америке из-за коронавируса. Тогда Ольга взяла в банке миллион рублей и ещё украла из кассы на работе. Деньги она перевела на карточку "сестры Евгения". В итоге выяснилось, что женщина похитила с работы почти десять миллионов рублей, за что была арестована. К слову, Ольга смогла избежать тюрьмы, поскольку действовала под давлением и все деньги отдавала возлюбленному. Женщину приговорили к четырём годам условно.

По итогу в общей сумме парочка Рахмановых обокрала женщин на 23 миллиона 803 тысячи рублей. Но следствие не исключает и возможности большего числа жертв. На половину краденной суммы аферисты купили два дома, земельный участок и две машины "инфинити". На данный же момент Ольга Рахманова находится под подпиской о невыезде, она растит 13-летнего сына. А Нодиржон проводит дни за решёткой, уверяет, что нуждается в переводчике, хотя потерпевшие помнят, что он с лёгкостью говорит на русском языке.

На заседании Нодиржон Рахманов также попросил суд о возможности домашнего ареста, чтобы пожить с сыном. По словам адвоката коллегии арбитражных адвокатов, почётного адвоката Московской области Веры Подколзиной, которая представляет в суде обвиняемую Ольгу Рахманову, "судья приятно удивила защиту" и не удовлетворила запрос обвиняемого.

"Но вернула материалы дела в прокуратуру. Очевидно, что следствию придётся привести в соответствие суммы ущерба и доказать каждый факт их передачи обвиняемым", — пояснила юрист, добавив, что дело вернётся в суд не скоро, ввиду суммы ущерба.