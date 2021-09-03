Мошенница из Иркутской области два года выдавала себя за красотку, обманув мужчин в Сети на 1,5 млн
Женщина находила жертв на сайтах для знакомств, рассказывая им о дорогом лечении тяжелобольной дочери.
40-летняя жительница Чунского района Иркутской области нашла для себя настоящую золотую жилу. На протяжении двух лет она тянула деньги из доверчивых мужчин, которые хотели найти себе спутницу жизни. Мошенница регистрировалась на сайтах для знакомств, заводя фейковую страницу со снимками красоток из Интернета.
Пользователи этих сайтов заводили с ней общение, и аферистка втиралась к ним в доверие в течение нескольких месяцев. Потом она в разговоре упоминала, что от первого брака у неё осталась тяжелобольная дочь, даже фото прикладывала (скорее всего, тоже взятое из Сети). Женщина ненавязчиво намекала, что не отказалась бы от финансовой помощи, и мужчины без лишних слов перечисляли возлюбленной деньги.
После щедрых пожертвований мошенница переставала отвечать и удаляла страницу, тут же создавая новую — для поиска другой жертвы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По этой схеме преступнице удалось обмануть множество мужчин из Иркутской, Читинской, Астраханской и Калужской областей, за два года заработав полтора миллиона рублей.
Сейчас злоумышленницу задержали, она находится под домашним арестом. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (о мошенничестве). Во время обысков в доме аферистки были изъяты несколько банковских карт, мобильных телефонов и сим-карт, ноутбук и другое. Никаких детей в квартире обнаружено не было, никто на женщину по документам не записан.
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